Назначены дополнительные поезда на «горячее направление» Харьков — Киев
Фото: «Укрзалізниця»
«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на самые востребованные направления на конец лета — начало осени. Среди них — два поезда из Харькова в столицу.
Поезд №252 отправится из Киева 31 августа в 13:04 и прибудет в Харьков в 20:31. В обратном направлении состав №251 поедет 31 августа в 22:00 и прибудет в Киев в 5:00 1 сентября.
Поезд №274 отправится из Киева 1 сентября в 21:53 и прибудет в Харьков в 5:31 следующего дня. Поезд №273 отправится из Харькова 1 сентября в 13:36 и прибудет в столицу в 21:05.
В электронной системе бронирования билетов на данный момент эти рейсы не отображаются.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на самые востребованные направления на конец лета — начало осени. Среди них — два поезда из Харькова в столицу.".