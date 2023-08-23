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Назначены дополнительные поезда на «горячее направление» Харьков — Киев

Общество 20:43   23.08.2023
Елена Нагорная
Назначены дополнительные поезда на «горячее направление» Харьков — Киев Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на самые востребованные направления на конец лета — начало осени. Среди них — два поезда из Харькова в столицу.

Поезд №252 отправится из Киева 31 августа в 13:04 и прибудет в Харьков в 20:31. В обратном направлении состав №251 поедет 31 августа в 22:00 и прибудет в Киев в 5:00 1 сентября.

Поезд №274 отправится из Киева 1 сентября в 21:53 и прибудет в Харьков в 5:31 следующего дня. Поезд №273 отправится из Харькова 1 сентября в 13:36 и прибудет в столицу в 21:05.

В электронной системе бронирования билетов на данный момент эти рейсы не отображаются.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 20:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на самые востребованные направления на конец лета — начало осени. Среди них — два поезда из Харькова в столицу.".