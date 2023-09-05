Дополнительные поезда из Киева в Харьков назначены на три дня
«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на маршруте Киев — Харьков на 7,8 и 9 сентября.
В эти дни отправится в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков. Отправление из Киева в 13:04, прибытие в Харьков в 20:31 (8 сентября — 21:42).
Обратно поезд будет отправляться из Харькова в 22:00 (8 сентября — в 23:50) и прибывать в Киев в 05:00 (8 сентября — 07:53).
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 13:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на маршруте Киев — Харьков на 7,8 и 9 сентября.".