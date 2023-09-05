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Дополнительные поезда из Киева в Харьков назначены на три дня

Общество 13:58   05.09.2023
Виктория Яковенко
Дополнительные поезда из Киева в Харьков назначены на три дня

«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на маршруте Киев — Харьков на 7,8 и 9 сентября.

В эти дни отправится в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков. Отправление из Киева в 13:04, прибытие в Харьков в 20:31 (8 сентября — 21:42).

Обратно поезд будет отправляться из Харькова в 22:00 (8 сентября — в 23:50) и прибывать в Киев в 05:00 (8 сентября — 07:53).

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 13:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на маршруте Киев — Харьков на 7,8 и 9 сентября.".