Поезд Киев – Харьков будет курсировать чаще: расписание
«Укразалізниця» назначила дополнительные рейсы поезда №251/252 Киев — Харьков.
По данным «УЗ», новый поезд будет отправляться из Киева 14, 15 и 16 сентября в 13:04 и прибывать в Харьков в 21:42.
Обратно из Харькова он будет отправляться в те же даты в 23:50 и прибывать в Киев в 7:53.
Поезд будет курсировать через станции Дарница, Гребенка, Лубны, Миргород, Полтава-Киевская и Люботин.
Напомним, ранее «Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на маршруте Киев — Харьков на 7,8 и 9 сентября.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укразалізниця» назначила дополнительные рейсы поезда №251/252 Киев — Харьков.".