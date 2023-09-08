Live
  • Пт 08.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Поезд Киев – Харьков будет курсировать чаще: расписание

Общество 12:51   08.09.2023
Виктория Яковенко
Поезд Киев – Харьков будет курсировать чаще: расписание

«Укразалізниця» назначила дополнительные рейсы поезда №251/252 Киев — Харьков.

По данным «УЗ», новый поезд будет отправляться из Киева 14, 15 и 16 сентября в 13:04 и прибывать в Харьков в 21:42.

Обратно из Харькова он будет отправляться в те же даты в 23:50 и прибывать в Киев в 7:53.

Поезд будет курсировать через станции Дарница, Гребенка, Лубны, Миргород, Полтава-Киевская и Люботин.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на маршруте Киев — Харьков на 7,8 и 9 сентября.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре
08.09.2023, 08:12
На Венецианском кинофестивале показали фильм о детях Харькова, живших в метро
На Венецианском кинофестивале показали фильм о детях Харькова, живших в метро
07.09.2023, 23:42
Причины отказов от эвакуации не соответствуют угрозе — глава Купянщины
Причины отказов от эвакуации не соответствуют угрозе — глава Купянщины
08.09.2023, 10:58
На Харьковщине завершают ремонт дороги, которой эвакуируют население (фото)
На Харьковщине завершают ремонт дороги, которой эвакуируют население (фото)
08.09.2023, 13:26
Оборудование для усиления сил ПВО Харькова передал Терехов от бизнеса (фото)
Оборудование для усиления сил ПВО Харькова передал Терехов от бизнеса (фото)
08.09.2023, 07:00
На Северную Салтовку возвращаются магазины, аптеки, СТО и парикмахерские
На Северную Салтовку возвращаются магазины, аптеки, СТО и парикмахерские
08.09.2023, 13:56

Новости по теме:

12:51
Поезд Киев – Харьков будет курсировать чаще: расписание
11:54
Памятник дружбе украинского и русского народов планируют снести в Харькове
11:28
На Петропавловку на Харьковщине, где пострадал мужчина, сбросили КАБ (видео)
10:58
Причины отказов от эвакуации не соответствуют угрозе — глава Купянщины
10:22
В воскресенье в Харькове запретят парковаться у мемориала в Лесопарке

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Поезд Киев – Харьков будет курсировать чаще: расписание»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 12:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укразалізниця» назначила дополнительные рейсы поезда №251/252 Киев — Харьков.".