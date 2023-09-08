Поезд Киев – Харьков будет курсировать чаще: расписание

«Укразалізниця» назначила дополнительные рейсы поезда №251/252 Киев — Харьков.

По данным «УЗ», новый поезд будет отправляться из Киева 14, 15 и 16 сентября в 13:04 и прибывать в Харьков в 21:42.

Обратно из Харькова он будет отправляться в те же даты в 23:50 и прибывать в Киев в 7:53.

Поезд будет курсировать через станции Дарница, Гребенка, Лубны, Миргород, Полтава-Киевская и Люботин.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» назначила дополнительные рейсы на маршруте Киев — Харьков на 7,8 и 9 сентября.