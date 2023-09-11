Поезд из Харькова в Ивано-Франковск сменит маршрут в сентябре
Из-за ремонта на участке Надворная — Делятин, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, сообщили в Укрзалізниці.
Это коснется и харьковского рейса:
поезд №15/16 Харьков-Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, а из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 17:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ремонта на участке Надворная — Делятин, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, сообщили в Укрзалізниці.".