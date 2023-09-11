Поезд из Харькова в Ивано-Франковск сменит маршрут в сентябре

Из-за ремонта на участке Надворная — Делятин, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, сообщили в Укрзалізниці.

Это коснется и харьковского рейса:

поезд №15/16 Харьков-Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, а из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября.