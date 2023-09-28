Ряд поездов на запад Украины теперь патрулирует военизированная охрана
Еще шесть поездов будет патрулировать военизированная охрана. Таким образом, в целом она теперь работает на девяти рейсах. Каждый поезд сопровождают двое работников, которые следят за порядком.
Как сообщают в пресс-службе «Укрзалізниці», в сентябре к проекту #ЗалізнаБезпека присоединились поезда:
1. №29/30 Ужгород — Киев — Ужгород;
2. №59/60 Чоп — Киев — Чоп;
3. №85/86 Запорожье — Львов — Запорожье;
4. №119/120 Запорожье — Львов — Запорожье;
5. № 265/266 Ужгород — Ковель — Ужгород;
6. № 357/358 Киев — Ворохта — Киев.
Как отмечают в компании, военизированная охрана помогает поездной бригаде в случае нарушений пассажирами правил поведения, при возникновении конфликтов. Она имеет право применять физическую силу, задерживать и передавать нарушителей правоохранителям. Любой пассажир может вызвать военизированную охрану, обратившись к проводнику или начальнику поезда.
Проект был основан в 2020 году. Тогда в сопровождении военизированной охраны курсировали десять поездов. В июне 2023 года его возобновили в трех поездах:
1. №41/42 Днепр — Трускавец — Запорожье;
2. №81/82 Киев — Ужгород — Киев;
3. Интерсити + №712/711 Киев — Краматорск — Киев.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 17:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще шесть поездов будет патрулировать военизированная охрана. Таким образом, в целом она теперь работает на девяти рейсах. Каждый поезд сопровождают двое работников, которые следят за порядком.".