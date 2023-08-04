Live
  • Пт 04.08.2023
    • Харків
  •   +32°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

Харків отримає від Варшави два рухомих склади метро – Терехов

Світ 16:57   04.08.2023
Оксана Якушко
Харків отримає від Варшави два рухомих склади метро – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов домовився про це з віце-мером Варшави Михайлом Ольшевським та керівником варшавського метрополітену Єжи Лейком.

Зустріч відбулася під час поїздки Терехова до Варшави.

 

«Не втрачаю жодної можливості домовитися про допомогу нашому місту, достукатися до лідерів країн-союзників України та міжнародної спільноти в цілому. Розповів про нищівні руйнування інфраструктури та житлового сектору. І головне – ми почали роботу в напрямку передачі Харкову двох рухомих складів метро», – повідомив Терехов.

Читайте також: Замість совка. Станцію метро Харкова прикрасили гербами міста й України (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харківський антимайданівець, який закликав до створення «ХНР», отримав вирок
Харківський антимайданівець, який закликав до створення «ХНР», отримав вирок
04.08.2023, 13:19
Ворог просунувся біля селища на Луганщині поблизу кордону з Харківщиною – ISW
Ворог просунувся біля селища на Луганщині поблизу кордону з Харківщиною – ISW
04.08.2023, 08:08
Харків отримає від Варшави два рухомих склади метро – Терехов
Харків отримає від Варшави два рухомих склади метро – Терехов
04.08.2023, 16:57
Росіянина, який розстріляв авто з подружжям на Харківщині, судитимуть
Росіянина, який розстріляв авто з подружжям на Харківщині, судитимуть
04.08.2023, 15:53
У Харкові викрили шахрая, який вкрав у міста квартиру за 850 тис грн
У Харкові викрили шахрая, який вкрав у міста квартиру за 850 тис грн
04.08.2023, 16:00
«Повернути втрачені території» – Маляр про цілі РФ на Куп’янському напрямку
«Повернути втрачені території» – Маляр про цілі РФ на Куп’янському напрямку
04.08.2023, 15:29

Новини за темою:

16:00
У Харкові викрили шахрая, який вкрав у міста квартиру за 850 тис грн
14:45
У Харкові на місяць перекрили три вулиці
14:26
В Основ’янському водоймищі у Харкові заборонили купатися: що знайшли у воді
13:19
Харківський антимайданівець, який закликав до створення «ХНР», отримав вирок
12:56
Ціни. Скільки коштують у Харкові кавуни, дині, персики та кукурудза

  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків отримає від Варшави два рухомих склади метро – Терехов»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 16:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов домовився про це з віце-мером Варшави Михайлом Ольшевським та керівником варшавського метрополітену Єжи Лейком.".