Харків отримає від Варшави два рухомих склади метро – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов домовився про це з віце-мером Варшави Михайлом Ольшевським та керівником варшавського метрополітену Єжи Лейком.

Зустріч відбулася під час поїздки Терехова до Варшави.

«Не втрачаю жодної можливості домовитися про допомогу нашому місту, достукатися до лідерів країн-союзників України та міжнародної спільноти в цілому. Розповів про нищівні руйнування інфраструктури та житлового сектору. І головне – ми почали роботу в напрямку передачі Харкову двох рухомих складів метро», – повідомив Терехов.