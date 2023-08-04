Харьков получит от Варшавы два подвижных состава метро – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов договорился об этом с вице-мэром Варшавы Михаилом Ольшевским и руководителем варшавского метрополитена Ежи Лейко.
Встреча состоялась во время поездки Терехова в Варшаву.
«Не упускаю никакой возможности договориться о помощи нашему городу, достучаться до лидеров стран-союзников Украины и международного сообщества в целом. Рассказал о сокрушительных разрушениях инфраструктуры и жилищного сектора. И главное – мы начали работу по направлению передачи Харькову двух подвижных складов метро», — сообщил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 16:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов договорился об этом с вице-мэром Варшавы Михаилом Ольшевским и руководителем варшавского метрополитена Ежи Лейко.".