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Харьков получит от Варшавы два подвижных состава метро – Терехов

Мир 16:57   04.08.2023
Оксана Якушко
Харьков получит от Варшавы два подвижных состава метро – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов договорился об этом с вице-мэром Варшавы Михаилом Ольшевским и руководителем варшавского метрополитена Ежи Лейко.

Встреча состоялась во время поездки Терехова в Варшаву.

«Не упускаю никакой возможности договориться о помощи нашему городу, достучаться до лидеров стран-союзников Украины и международного сообщества в целом. Рассказал о сокрушительных разрушениях инфраструктуры и жилищного сектора. И главное – мы начали работу по направлению передачи Харькову двух подвижных складов метро», — сообщил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 16:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов договорился об этом с вице-мэром Варшавы Михаилом Ольшевским и руководителем варшавского метрополитена Ежи Лейко.".