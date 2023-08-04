Харьков получит от Варшавы два подвижных состава метро – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов договорился об этом с вице-мэром Варшавы Михаилом Ольшевским и руководителем варшавского метрополитена Ежи Лейко.

Встреча состоялась во время поездки Терехова в Варшаву.

«Не упускаю никакой возможности договориться о помощи нашему городу, достучаться до лидеров стран-союзников Украины и международного сообщества в целом. Рассказал о сокрушительных разрушениях инфраструктуры и жилищного сектора. И главное – мы начали работу по направлению передачи Харькову двух подвижных складов метро», — сообщил Терехов.