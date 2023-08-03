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Вместо совка. Станцию метро Харькова украсили гербами города и Украины (фото)

Общество 17:23   03.08.2023
Оксана Якушко

Сотрудники КП «Харьковский метрополитен» демонтировали элементы декоративной отделки стен в виде пятиконечных звезд на станции «Армейская».

Вместо советской символики установили новые декоративные элементы украшения в виде герба города Харькова и Государственного герба Украины.

Указанные работы выполнили соблюдением норм законодательства Украины в рамках мероприятий по декоммунизации и дерусификации объектов метрополитена.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 17:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковский метрополитен» демонтировали элементы декоративной отделки стен в виде пятиконечных звезд на станции «Армейская».".