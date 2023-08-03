Вместо совка. Станцию метро Харькова украсили гербами города и Украины (фото)
Сотрудники КП «Харьковский метрополитен» демонтировали элементы декоративной отделки стен в виде пятиконечных звезд на станции «Армейская».
Вместо советской символики установили новые декоративные элементы украшения в виде герба города Харькова и Государственного герба Украины.
Указанные работы выполнили соблюдением норм законодательства Украины в рамках мероприятий по декоммунизации и дерусификации объектов метрополитена.
Читайте также: В метро Харькова задержали мужчину с гранатой
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Вместо совка. Станцию метро Харькова украсили гербами города и Украины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 17:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковский метрополитен» демонтировали элементы декоративной отделки стен в виде пятиконечных звезд на станции «Армейская».".