Вместо совка. Станцию метро Харькова украсили гербами города и Украины (фото)

Сотрудники КП «Харьковский метрополитен» демонтировали элементы декоративной отделки стен в виде пятиконечных звезд на станции «Армейская».

Вместо советской символики установили новые декоративные элементы украшения в виде герба города Харькова и Государственного герба Украины.

Указанные работы выполнили соблюдением норм законодательства Украины в рамках мероприятий по декоммунизации и дерусификации объектов метрополитена.

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