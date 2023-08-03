Замість совка. Станцію метро Харкова прикрасили гербами міста й України (фото)
Співробітники КП «Харківський метрополітен» демонтували елементи декоративного оздоблення стін у вигляді п’ятикутних зірок на станції метро «Армійська».
Замість радянської символіки встановили нові декоративні елементи оздоблення у вигляді герба міста Харкова та Державного герба України.
Вказані роботи виконали через дотримання норм законодавства України у межах заходів з декомунізації та дерусифікації обʼєктів метрополітену.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 17:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП «Харківський метрополітен» демонтували елементи декоративного оздоблення стін у вигляді п’ятикутних зірок на станції метро «Армійська».".