Замість совка. Станцію метро Харкова прикрасили гербами міста й України (фото)

Співробітники КП «Харківський метрополітен» демонтували елементи декоративного оздоблення стін у вигляді п’ятикутних зірок на станції метро «Армійська».

Замість радянської символіки встановили нові декоративні елементи оздоблення у вигляді герба міста Харкова та Державного герба України.

Вказані роботи виконали через дотримання норм законодавства України у межах заходів з декомунізації та дерусифікації обʼєктів метрополітену.