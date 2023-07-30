У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою

На станції метро “Проспект Гагаріна” правоохоронці виявили 44-річного чоловіка, в якого вилучили гранату Ф-1.

Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

За його даними, протягом доби правоохоронці перевірили 60 осіб на причетність до ДРГ та пропагандистської діяльності, а також склали десять адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху: один – за водіння напідпитку, чотири – за управління без документів, п’ять – за перевищення швидкості.