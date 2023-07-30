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У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою

Суспільство 07:41   30.07.2023
Олена Нагорна
У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою

На станції метро “Проспект Гагаріна” правоохоронці виявили 44-річного чоловіка, в якого вилучили гранату Ф-1.

Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

За його даними, протягом доби правоохоронці перевірили 60 осіб на причетність до ДРГ та пропагандистської діяльності, а також склали десять адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху: один – за водіння напідпитку, чотири – за управління без документів, п’ять – за перевищення швидкості.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 07:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Проспект Гагаріна” правоохоронці виявили 44-річного чоловіка, в якого вилучили гранату Ф-1.".