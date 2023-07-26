Загинув від підриву гранати: на Харківщині з’ясовують деталі НП у лісосмузі
Фото: ГУНП в Харківській області
25 липня на Харківщині виявили тіло 22-річного парубка. Про страшну знахідку повідомила поліція. А в ранковому зведенні ДСНС 26 липня навели подробиці трагедії.
“Від працівників Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі поблизу с. Губарівка Богодухівського району виявлено тіло чоловіка 2001 р.н., який загинув у результаті підриву гранати. Обставини події з’ясовуються”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Раніше в Нацполіції повідомили, що хлопець пішов із дому два дні тому. Припускають самогубство.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 07:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня на Харківщині виявили тіло 22-річного парубка. Про страшну знахідку повідомила поліція. А в ранковому зведенні ДСНС 26 липня навели подробиці трагедії".