Погиб от подрыва гранаты: на Харьковщине выясняют детали ЧП в лесополосе
Фото: ГУНП в Харьковской области
25 июля на Харьковщине обнаружили тело 22-летнего парня. О страшной находке сообщила полиция. А в утренней сводке ГСЧС 26 июля привели подробности трагедии.
«От работников Нацполиции поступило сообщение о том, что в лесополосе вблизи с. Губаровка Богодуховского района обнаружено тело мужчины 2001 г.р., погибшего в результате подрыва гранаты. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Ранее в Нацполиции сообщили, что парень ушел из дома два дня назад. Предполагают самоубийство.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июля на Харьковщине обнаружили тело 22-летнего парня. О страшной находке сообщила полиция. А в утренней сводке ГСЧС 26 июля привели подробности трагедии".