Погиб от подрыва гранаты: на Харьковщине выясняют детали ЧП в лесополосе

25 июля на Харьковщине обнаружили тело 22-летнего парня. О страшной находке сообщила полиция. А в утренней сводке ГСЧС 26 июля привели подробности трагедии.

«От работников Нацполиции поступило сообщение о том, что в лесополосе вблизи с. Губаровка Богодуховского района обнаружено тело мужчины 2001 г.р., погибшего в результате подрыва гранаты. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее в Нацполиции сообщили, что парень ушел из дома два дня назад. Предполагают самоубийство.