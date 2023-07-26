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Погиб от подрыва гранаты: на Харьковщине выясняют детали ЧП в лесополосе

Происшествия 07:38   26.07.2023
Оксана Горун
Погиб от подрыва гранаты: на Харьковщине выясняют детали ЧП в лесополосе Фото: ГУНП в Харьковской области

25 июля на Харьковщине обнаружили тело 22-летнего парня. О страшной находке сообщила полиция. А в утренней сводке ГСЧС 26 июля привели подробности трагедии.

«От работников Нацполиции поступило сообщение о том, что в лесополосе вблизи с. Губаровка Богодуховского района обнаружено тело мужчины 2001 г.р., погибшего в результате подрыва гранаты. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Ранее в Нацполиции сообщили, что парень ушел из дома два дня назад. Предполагают самоубийство.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 07:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июля на Харьковщине обнаружили тело 22-летнего парня. О страшной находке сообщила полиция. А в утренней сводке ГСЧС 26 июля привели подробности трагедии".