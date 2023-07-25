Взрыв в Харькове: тяжело травмирован мужчина — полиция (фото)
В Харькове взорвалась граната. Ее кинул 5о-летний мужчина под ноги своему собутыльнику.
«В Харькове в результате взрыва тяжело травмирован мужчина: полиция открыла уголовное производство, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Двое знакомых распивали алкогольные напитки. Один из них достал гранату и бросил ее под ноги другому. 51-летний пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу».
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По информации следователей, 50-летнего подозреваемого задержали. Уголовное производство открыли по статье «покушение на убийство.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове взорвалась граната. Ее кинул 5о-летний мужчина под ноги своему собутыльнику".