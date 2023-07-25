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Взрыв в Харькове: тяжело травмирован мужчина — полиция (фото)

Происшествия 10:16   25.07.2023
Оксана Горун
Взрыв в Харькове: тяжело травмирован мужчина — полиция (фото)

В Харькове взорвалась граната. Ее кинул 5о-летний мужчина под ноги своему собутыльнику.

«В Харькове в результате взрыва тяжело травмирован мужчина: полиция открыла уголовное производство, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Двое знакомых распивали алкогольные напитки. Один из них достал гранату и бросил ее под ноги другому. 51-летний пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу».

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По информации следователей, 50-летнего подозреваемого задержали. Уголовное производство открыли по статье «покушение на убийство.

В Харькове взорвалась граната, кинутая под ноги мужчине

В Харькове взорвалась граната, кинутая под ноги мужчине 5

В Харькове взорвалась граната, кинутая под ноги мужчине 3

В Харькове взорвалась граната, кинутая под ноги мужчине 4

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 10:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове взорвалась граната. Ее кинул 5о-летний мужчина под ноги своему собутыльнику".