Взрыв в Харькове: тяжело травмирован мужчина — полиция (фото)

В Харькове взорвалась граната. Ее кинул 5о-летний мужчина под ноги своему собутыльнику.

«В Харькове в результате взрыва тяжело травмирован мужчина: полиция открыла уголовное производство, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Двое знакомых распивали алкогольные напитки. Один из них достал гранату и бросил ее под ноги другому. 51-летний пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу».

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По информации следователей, 50-летнего подозреваемого задержали. Уголовное производство открыли по статье «покушение на убийство.