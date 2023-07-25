Вибух у Харкові: тяжко травмований чоловік – поліція (фото)

У Харкові вибухнула граната. Її кинув 50-річний чоловік під ноги своєму товаришу по чарці.

“У Харкові внаслідок вибуху тяжко травмований чоловік: поліція відкрила кримінальне провадження, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – Двоє знайомих розпивали алкогольні напої. Один з них дістав гранату та кинув її під ноги іншому. 51-річного постраждалого з численними травмами госпіталізували до лікарні”.

За інформацією слідчих, 50-річного підозрюваного затримали. Кримінальне провадження відкрили за статтею “замах на вбивство”.