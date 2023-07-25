Вибух у Харкові: тяжко травмований чоловік – поліція (фото)
У Харкові вибухнула граната. Її кинув 50-річний чоловік під ноги своєму товаришу по чарці.
“У Харкові внаслідок вибуху тяжко травмований чоловік: поліція відкрила кримінальне провадження, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – Двоє знайомих розпивали алкогольні напої. Один з них дістав гранату та кинув її під ноги іншому. 51-річного постраждалого з численними травмами госпіталізували до лікарні”.
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За інформацією слідчих, 50-річного підозрюваного затримали. Кримінальне провадження відкрили за статтею “замах на вбивство”.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вибухнула граната. Її кинув 50-річний чоловік під ноги своєму товаришу по чарці".