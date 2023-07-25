Харків’янина судитимуть за вбивство батьків
33-річного харків’янина звинувачують у навмисному вбивстві двох людей. Обвинувальний акт уже в суді.
“За даними слідства, 29 травня цього року чоловік перебував у квартирі у Основ’янському районі м. Харкова разом зі своїми батьками. Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових питань того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Підозрюваного затримали. Нині він у СІЗО. Справу розглядатиме Червонозаводський райсуд Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 09:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річного харків’янина звинувачують у навмисному вбивстві двох людей. Обвинувальний акт уже в суді".