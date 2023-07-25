Live
  • Вівторок 25.07.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.58
    • 🔴

Харків’янина судитимуть за вбивство батьків

Події 09:29   25.07.2023
Оксана Горун
Харків’янина судитимуть за вбивство батьків

33-річного харків’янина звинувачують у навмисному вбивстві двох людей. Обвинувальний акт уже в суді.

За даними слідства, 29 травня цього року чоловік перебував у квартирі у Основ’янському районі м. Харкова разом зі своїми батьками. Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових питань того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: Зарізав батьків кухонним ножем: сина-вбивцю в Харкові відправили під арешт

Підозрюваного затримали. Нині він у СІЗО. Справу розглядатиме Червонозаводський райсуд Харкова.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду
Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду
24.07.2023, 11:49
Мешканець Харківщини допомагав окупантам готувати референдум: його викрили
Мешканець Харківщини допомагав окупантам готувати референдум: його викрили
24.07.2023, 12:22
Держреєстратора у Харкові звинувачують у незаконній реєстрації нерухомості
Держреєстратора у Харкові звинувачують у незаконній реєстрації нерухомості
25.07.2023, 10:37
2023 року на Харківщині планують капітально відновлювати 14 мостів
2023 року на Харківщині планують капітально відновлювати 14 мостів
30.03.2023, 09:09
Машовець навів свідоцтва про серйозність намірів РФ на Куп’янському напрямку
Машовець навів свідоцтва про серйозність намірів РФ на Куп’янському напрямку
25.07.2023, 09:09
Вибух у Харкові: тяжко травмований чоловік – поліція (фото)
Вибух у Харкові: тяжко травмований чоловік – поліція (фото)
25.07.2023, 10:16

Новини за темою:

09:29
Харків’янина судитимуть за вбивство батьків
18:11
Терехов запрошує харків’ян на зустріч, щоб обговорити формат навчання школярів
16:21
Суд змушує лікарню на Харківщині привести до ладу протирадіаційне укриття
14:40
Начальнику окупаційної поліції Харківщини оголосили нову підозру: подробиці
11:49
Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків’янина судитимуть за вбивство батьків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 09:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річного харків’янина звинувачують у навмисному вбивстві двох людей. Обвинувальний акт уже в суді".