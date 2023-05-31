Зарізав батьків кухонним ножем: сина-вбивцю в Харкові відправили під арешт

У Харкові 29 травня сталося жорстоке вбивство. За інформацією правоохоронців, 33-річний чоловік під час сварки зарізав своїх батьків. Мати померла на місці, батько – в лікарні.

“29 травня цього року чоловік перебував у квартирі в Основ’янському районі м. Харкова разом зі своїми батьками. Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових питань того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

33-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом умисного вбивства двох людей. Його затримали, а суддя – відправив до СІЗО.

Раніше поліція повідомляла про те, що вбивцю батьків в одних трусах і з руками в крові зловили на території ринку у Слобідському районі.