Партію російського товару на 1 млн грн арештували на Харківщині

На Харківщині за вироком суду арештували партію російських харчових добавок вартістю понад 1 млн грн, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, перед повномасштабним вторгненням РФ українське ТОВ закупало харчові добавки у російського підприємства. Проте вказаний товар підпадав під обмеження на імпорт з боку України. У звʼязку з цим добавки розмитнені так і не були.

Московський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на комплексну харчову добавку вагою майже 10 тонн, яке перебуває на складі тимчасового зберігання митниці.

Наразі прокурори намагаються передати це майно Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Триває досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ).