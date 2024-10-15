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Партію російського товару на 1 млн грн арештували на Харківщині

Суспільство 15:13   15.10.2024
Вікторія Яковенко
Партію російського товару на 1 млн грн арештували на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині за вироком суду арештували партію російських харчових добавок вартістю понад 1 млн грн, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, перед повномасштабним вторгненням РФ українське ТОВ закупало харчові добавки у російського підприємства. Проте вказаний товар підпадав під обмеження на імпорт з боку України. У звʼязку з цим добавки розмитнені так і не були.

Московський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на комплексну харчову добавку вагою майже 10 тонн, яке перебуває на складі тимчасового зберігання митниці.

Наразі прокурори намагаються передати це майно Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Триває досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 15:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за вироком суду арештували партію російських харчових добавок вартістю понад 1 млн грн, повідомили в обласній прокуратурі.".