За мільйон доларів обіцяв посаду голови ХОДА: у Харкові засудили чоловіка

Обіцяв сприяти у балотуванні кандидаткою у нардепи від «Слуги народу», у призначенні головою Харківської ОДА та головою ДПС Харківщини. Суд у Харкові визнав чоловіка винним у шахрайстві та призначив покарання у вигляді 5,5 років тюрми.

Про це повідомляє видання «Судовий репортер» із посиланням на вирок Дзержинського райсуду від 8 жовтня.

Згідно з матеріалами справи, восени 2019 року обвинувачений та його спільник, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяли співрозмовниці пролобіювати її балотування кандидаткою у нардепки від партії «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах по 179-му одномандатному округу. Свої послуги вони оцінили у 1,53 мільйона гривень. Жінка передала гроші шахраям.

Після цього у травні 2020-го аферисти пообіцяли чоловікові за мільйон доларів сприяти його призначенню головою Харківської ОДА. Ще одному чоловікові за 100 тисяч доларів обіцяли посаду начальника ГУ ДПС у Харківській області.

2 червня 2020 року посередник під контролем правоохоронців відніс до ресторану імітаційні гроші від цих двох чоловіків – нібито 100 тисяч доларів як перший транш за крісло голови ХОДА та 50 тисяч доларів як частину винагороди за посаду начальника податкової.

Шахраїв затримали на місці та взяли під варту. Але за кілька місяців слідчий суддя відпустив одного з них під цілодобовий домашній арешт. Суд врахував, що чоловік має низку хронічних захворювань, переніс кілька операцій, постійно потребує лікування та обстеження, які не можна належним чином забезпечити в умовах слідчого ізолятора, одружений, має дітей та онуків.

Другий фігурант залишався під вартою з альтернативою внесення застави у 4 мільйони гривень. Він стверджував, що не має грошей на заставу, а суд не погоджувався її зменшувати. Чоловік провів під вартою понад чотири роки й у липні 2024-го попросив виділити матеріали щодо нього в окреме провадження, оскільки він повністю визнає провину. Цей обвинувачений відшкодував потерпілій 765 тисяч гривень, тобто половину суми.

Дзержинський райсуд визнав чоловіка винним у шахрайстві та замаху на шахрайство, що скоєно групою осіб та в особливо великих розмірах та призначив покарання у вигляді 5,5 років позбавлення волі. Більшу частину строку він відбув з моменту затримання 2 червня 2020 року.

Судовий розгляд щодо другого обвинуваченого, який уже не має жодного запобіжного заходу, триває.

Читайте також: У зґвалтуванні двох дочок підозрюють батька на Харківщині