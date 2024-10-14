За миллион долларов обещал должность главы ХОГА: в Харькове осудили мужчину

Обещал способствовать в баллотировании кандидатом в нардепы от «Слуги народа», в назначении главой Харьковской ОГА и председателем ГНС Харьковщины. Суд в Харькове признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 5,5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает издание «Судебный репортер» со ссылкой на приговор Дзержинского райсуда от 8 октября.

Согласно материалам дела, осенью 2019 года обвиняемый и его сообщник, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещали собеседнице пролоббировать ее баллотирование кандидатом в нардепы от партии «Слуга Народа» на внеочередных парламентских выборах по 179-му одномандатному округу. Свои услуги они оценили в 1,53 миллиона гривен. Женщина передала деньги мошенникам.

После этого в мае 2020-го аферисты пообещали мужчине за миллион долларов способствовать его назначению главой Харьковской ОГА. Еще одному мужчине за 100 тысяч долларов обещали должность начальника ГУ ГНС в Харьковской области.

2 июня 2020 года посредник под контролем правоохранителей отнес в ресторан имитационные деньги от этих двоих мужчин — якобы 100 тысяч долларов как первый транш за кресло председателя ХОГА и 50 тысяч долларов как часть вознаграждения за должность начальника налоговой.

Мошенников задержали на месте и взяли под стражу. Но через пару месяцев следственный судья отпустил одного из них под круглосуточный домашний арест. Суд учел, что мужчина имеет ряд хронических заболеваний, перенес несколько операций, постоянно нуждается в лечении и обследовании, которые нельзя должным образом обеспечить в условиях следственного изолятора, женат, имеет детей и внуков.

Второй фигурант оставался под стражей с альтернативой внесения залога в 4 миллиона гривен. Он утверждал, что у него нет денег на залог, а суд не соглашался его уменьшать. Мужчина провел под стражей более четырех лет и в июле 2024-го попросил выделить материалы в отношении него в отдельное производство, поскольку он полностью признает вину. Этот обвиняемый возместил потерпевшей 765 тысяч гривен, то есть половину суммы.

Дзержинский райсуд признал мужчину виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенным группой лиц и в особо крупных размерах и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Большую часть срока он отбыл с момента задержания 2 июня 2020-го.

Судебное разбирательство в отношении второго обвиняемого, который уже не имеет никакой меры пресечения, продолжается.

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