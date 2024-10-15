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Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине

Общество 15:13   15.10.2024
Виктория Яковенко
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине по приговору суда арестовали партию российских пищевых добавок стоимостью более 1 млн грн, сообщили в областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, перед полномасштабным вторжением РФ украинское ООО закупало пищевые добавки у российского предприятия. Однако этот товар подпадал под ограничения на импорт со стороны Украины. В связи с этим добавки растаможены так и не были.

Московский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на комплексную пищевую добавку весом почти 10 тонн, которая находится на складе временного хранения таможни.

Сейчас прокуроры пытаются передать это имущество Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Продолжается досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 15:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине по приговору суда арестовали партию российских пищевых добавок стоимостью более 1 млн грн, сообщили в областной прокуратуре.".