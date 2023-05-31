Зарезал родителей кухонным ножом: сына-убийцу в Харькове отправили под арест
В Харькове 29 мая произошло жестокое убийство. По информации правоохранителей, 33-летний мужчина во время ссоры зарезал собственных родителей. Мать скончалась на месте, отец — в больнице.
«29 мая этого года мужчина находился в квартире в Основянском районе Харькова вместе со своими родителями. Продолжительные ссоры в семье на почве бытовых вопросов в тот день закончились трагедией. Во время очередного спора сын убил отца и мать. Харьковчанин нанес родителям многочисленные ранения кухонным ножом. Мать скончалась на месте. За жизнь отца боролись медики, но в больнице он скончался», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
33-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства двух человек. Его задержали, а судья — отправил в СИЗО.
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Ранее полиция сообщала о том, что убийцу родителей в одних трусах и с руками в крови поймали на территории рынка в Слободском районе.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 мая произошло жестокое убийство. По информации правоохранителей, 33-летний мужчина во время ссоры зарезал собственных родителей. Мать скончалась на месте, отец — в больнице".