Зарезал родителей кухонным ножом: сына-убийцу в Харькове отправили под арест

В Харькове 29 мая произошло жестокое убийство. По информации правоохранителей, 33-летний мужчина во время ссоры зарезал собственных родителей. Мать скончалась на месте, отец — в больнице.

«29 мая этого года мужчина находился в квартире в Основянском районе Харькова вместе со своими родителями. Продолжительные ссоры в семье на почве бытовых вопросов в тот день закончились трагедией. Во время очередного спора сын убил отца и мать. Харьковчанин нанес родителям многочисленные ранения кухонным ножом. Мать скончалась на месте. За жизнь отца боролись медики, но в больнице он скончался», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

33-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства двух человек. Его задержали, а судья — отправил в СИЗО.

Ранее полиция сообщала о том, что убийцу родителей в одних трусах и с руками в крови поймали на территории рынка в Слободском районе.