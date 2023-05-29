Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото)

В Харькове правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который зарезал мать и ранил отца.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 29 мая в 7:36 поступило сообщение о совершении в Основянском районе домашнего насилия.

Прибыв по вызову, работники патрульной полиции в тамбуре квартиры обнаружили окровавленное тело женщины без признаков жизни. В квартире на полу лежал мужчина с многочисленными ранениями.

Правоохранители опросили соседей и установили, что к преступлению может быть причастен сын потерпевших. Уже вскоре 33-летнего мужчину поймали на территории рынка в Слободском районе. Он бежал без верхней одежды, его руки были в крови.

«Во время семейной ссоры злоумышленник нанес кухонным ножом пострадавшим многочисленные ранения. Орудие убийства мужчина выбросил в мусорный бак. Вещественные доказательства изъяты», – рассказали в полиции.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.