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Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото)

Происшествия 15:47   29.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который зарезал мать и ранил отца.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 29 мая в 7:36 поступило сообщение о совершении в Основянском районе домашнего насилия.

Прибыв по вызову, работники патрульной полиции в тамбуре квартиры обнаружили окровавленное тело женщины без признаков жизни. В квартире на полу лежал мужчина с многочисленными ранениями.

Правоохранители опросили соседей и установили, что к преступлению может быть причастен сын потерпевших. Уже вскоре 33-летнего мужчину поймали на территории рынка в Слободском районе. Он бежал без верхней одежды, его руки были в крови.

«Во время семейной ссоры злоумышленник нанес кухонным ножом пострадавшим многочисленные ранения. Орудие убийства мужчина выбросил в мусорный бак. Вещественные доказательства изъяты», – рассказали в полиции.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 15:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который зарезал мать и ранил отца.".