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Харків’янин вбив власну матір та поранив батька: подробиці (фото)

Події 15:47   29.05.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янин вбив власну матір та поранив батька: подробиці (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який  зарізав мати та поранив батька.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 29 травня о 7:36 надійшло повідомлення про вчинення в Основ’янському районі домашнього насильства.

Прибувши за викликом, працівники патрульної поліції в тамбурі квартири знайшли закривавлене тіло жінки без ознак життя. У квартирі на підлозі лежав чоловік з чисельними пораненнями.

Правоохоронці опитали сусідів та встановили, що до злочину може бути причетний син потерпілих. Вже незабаром 33-річного чоловіка піймали на території ринку в Слобідському районі. Він біг без верхнього одягу, його руки були у крові.

«Під час сімейної сварки зловмисник кухонним ножем завдав потерпілим чисельні поранення. Знаряддя вбивства чоловік викинув у сміттєвий бак. Речові докази вилучено», – розповіли в поліції.

Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який  зарізав мати та поранив батька.".