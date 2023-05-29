Харків’янин вбив власну матір та поранив батька: подробиці (фото)
У Харкові правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який зарізав мати та поранив батька.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 29 травня о 7:36 надійшло повідомлення про вчинення в Основ’янському районі домашнього насильства.
Прибувши за викликом, працівники патрульної поліції в тамбурі квартири знайшли закривавлене тіло жінки без ознак життя. У квартирі на підлозі лежав чоловік з чисельними пораненнями.
Правоохоронці опитали сусідів та встановили, що до злочину може бути причетний син потерпілих. Вже незабаром 33-річного чоловіка піймали на території ринку в Слобідському районі. Він біг без верхнього одягу, його руки були у крові.
«Під час сімейної сварки зловмисник кухонним ножем завдав потерпілим чисельні поранення. Знаряддя вбивства чоловік викинув у сміттєвий бак. Речові докази вилучено», – розповіли в поліції.
Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 15:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який зарізав мати та поранив батька.".