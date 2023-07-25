Харьковчанина будут судить за убийство родителей

33-летнего харьковчанина обвиняют в умышленном убийстве двух человек. Обвинительный акт уже в суде.

«По данным следствия, 29 мая этого года мужчина находился в квартире в Основянском районе Харькова вместе со своими родителями. Продолжительные ссоры в семье на почве бытовых вопросов в тот день закончились трагедией. Во время очередного спора сын убил отца и мать. Харьковчанин нанес родителям многочисленные ранения кухонным ножом. Мать скончалась на месте. За жизнь отца боролись медики, но в больнице он скончался», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Подозреваемого задержали. Сейчас он в СИЗО. Дело будет рассматривать Червонозаводский райсуд Харькова.