Харьковчанина будут судить за убийство родителей
33-летнего харьковчанина обвиняют в умышленном убийстве двух человек. Обвинительный акт уже в суде.
«По данным следствия, 29 мая этого года мужчина находился в квартире в Основянском районе Харькова вместе со своими родителями. Продолжительные ссоры в семье на почве бытовых вопросов в тот день закончились трагедией. Во время очередного спора сын убил отца и мать. Харьковчанин нанес родителям многочисленные ранения кухонным ножом. Мать скончалась на месте. За жизнь отца боролись медики, но в больнице он скончался», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Подозреваемого задержали. Сейчас он в СИЗО. Дело будет рассматривать Червонозаводский райсуд Харькова.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летнего харьковчанина обвиняют в умышленном убийстве двух человек. Обвинительный акт уже в суде".