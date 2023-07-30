В метро Харькова задержали мужчину с гранатой
На станции метро «Проспект Гагарина» правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, у которого изъяли гранату Ф-1.
Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его данным, в течение суток правоохранители проверили 60 человек на причастность к ДРГ и пропагандистской деятельности, а также составили десять админпротоколов за нарушение ПДД: один — за управление в нетрезвом виде, четыре — за управление без документов, пять — за превышение скорости.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 07:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Проспект Гагарина» правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, у которого изъяли гранату Ф-1.".