Live
  • Вс 30.07.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

В метро Харькова задержали мужчину с гранатой

Общество 07:41   30.07.2023
Елена Нагорная
В метро Харькова задержали мужчину с гранатой

На станции метро «Проспект Гагарина» правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, у которого изъяли гранату Ф-1.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его данным, в течение суток правоохранители проверили 60 человек на причастность к ДРГ и пропагандистской деятельности, а также составили десять админпротоколов за нарушение ПДД: один — за управление в нетрезвом виде, четыре — за управление без документов, пять — за превышение скорости.

Читайте также: Погиб от подрыва гранаты: на Харьковщине выясняют детали ЧП в лесополосе

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении
29.07.2023, 09:53
В Генштабе ВСУ назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
В Генштабе ВСУ назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
29.07.2023, 18:44
Враг пытался наступать на Купянском направлении, но понес потери – Маляр
Враг пытался наступать на Купянском направлении, но понес потери – Маляр
29.07.2023, 20:55
В Харькове предприниматель захватил участок и построил там парковку
В Харькове предприниматель захватил участок и построил там парковку
29.07.2023, 21:51
Генштаб назвал 12 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Генштаб назвал 12 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
30.07.2023, 07:26
В метро Харькова задержали мужчину с гранатой
В метро Харькова задержали мужчину с гранатой
30.07.2023, 07:41

Новости по теме:

07:41
В метро Харькова задержали мужчину с гранатой
07:26
Генштаб назвал 12 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
21:51
В Харькове предприниматель захватил участок и построил там парковку
20:03
Памятный знак в честь Артема демонтировали в Харькове
17:37
В Харькове горел дом, который в прошлом году разрушили россияне (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В метро Харькова задержали мужчину с гранатой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Проспект Гагарина» правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, у которого изъяли гранату Ф-1.".