В метро Харькова задержали мужчину с гранатой

На станции метро «Проспект Гагарина» правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, у которого изъяли гранату Ф-1.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его данным, в течение суток правоохранители проверили 60 человек на причастность к ДРГ и пропагандистской деятельности, а также составили десять админпротоколов за нарушение ПДД: один — за управление в нетрезвом виде, четыре — за управление без документов, пять — за превышение скорости.