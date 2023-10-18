Три потяги для метро передасть Варшава Харкову

Варшавський метрополітен в якості гуманітарної допомоги передасть Харкову три рухомі склади метро.

Наразі готують тендерну документацію для доставлення 18 вагонів, кожен з яких розрахований приблизно на 40 сидячих місць, а загальна місткість становить від 265 до 273 пасажирів, повідомив в. о. директора Департаменту інфраструктури Олександра Мірошниченка.

«Потяги потребують переобладнання на нашу ширину колії. Це займе деякий час. Після проведення підготовчих робіт поступово вводитимемо їх в експлуатацію. Завдяки цій допомозі ми оновимо рухомий склад, що дозволить покращити умови перевезення харків’ян та за необхідності скоротити інтервали руху», – зазначив Олександр Мирошниченко.

Домовилися про передачу Харкову поїздів метрополітену у серпні під час зустрічі міського голови Ігоря Терехова з віце-мером Варшави Михайлом Ольшевським та керівником Варшавського метрополітену Єжи Лейко.