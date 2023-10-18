Три потяги для метро передасть Варшава Харкову
Варшавський метрополітен в якості гуманітарної допомоги передасть Харкову три рухомі склади метро.
Наразі готують тендерну документацію для доставлення 18 вагонів, кожен з яких розрахований приблизно на 40 сидячих місць, а загальна місткість становить від 265 до 273 пасажирів, повідомив в. о. директора Департаменту інфраструктури Олександра Мірошниченка.
«Потяги потребують переобладнання на нашу ширину колії. Це займе деякий час. Після проведення підготовчих робіт поступово вводитимемо їх в експлуатацію. Завдяки цій допомозі ми оновимо рухомий склад, що дозволить покращити умови перевезення харків’ян та за необхідності скоротити інтервали руху», – зазначив Олександр Мирошниченко.
Домовилися про передачу Харкову поїздів метрополітену у серпні під час зустрічі міського голови Ігоря Терехова з віце-мером Варшави Михайлом Ольшевським та керівником Варшавського метрополітену Єжи Лейко.
Читайте також: Чехія передала Харкову чотири трамвайні вагони з міста Пльзень — Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вагон, варшава, КП "Харьковский метрополитен", метро, метрополитен, подвижной состав, поезд, Польша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три потяги для метро передасть Варшава Харкову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 16:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Варшавський метрополітен в якості гуманітарної допомоги передасть Харкову три рухомі склади метро.".