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Три потяги для метро передасть Варшава Харкову

Суспільство 16:39   18.10.2023
Оксана Якушко
Три потяги для метро передасть Варшава Харкову

Варшавський метрополітен в якості гуманітарної допомоги передасть Харкову три рухомі склади метро.

Наразі готують тендерну документацію для доставлення 18 вагонів, кожен з яких розрахований приблизно на 40 сидячих місць, а загальна місткість становить від 265 до 273 пасажирів, повідомив в. о. директора Департаменту інфраструктури Олександра Мірошниченка.

«Потяги потребують переобладнання на нашу ширину колії. Це займе деякий час. Після проведення підготовчих робіт поступово вводитимемо їх в експлуатацію. Завдяки цій допомозі ми оновимо рухомий склад, що дозволить покращити умови перевезення харків’ян та за необхідності скоротити інтервали руху», – зазначив Олександр Мирошниченко.

Домовилися про передачу Харкову поїздів метрополітену у серпні під час зустрічі міського голови Ігоря Терехова з віце-мером Варшави Михайлом Ольшевським та керівником Варшавського метрополітену Єжи Лейко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 16:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Варшавський метрополітен в якості гуманітарної допомоги передасть Харкову три рухомі склади метро.".