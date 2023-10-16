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Чехія передала Харкову чотири трамвайні вагони з міста Пльзень – Терехов

Суспільство 16:27   16.10.2023
Оксана Якушко
Чехія передала Харкову чотири трамвайні вагони з міста Пльзень – Терехов

У середу до Харкова приїде наступна партія трамваїв Чехії із п’яти одиниць, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Салон кожного трамваю розрахований на 23 сидячі місця, а загальна місткість становить 186 пасажирів.

Ці трамваї випустять на найбільш завантажені маршрути, що дозволить знизити інтервали руху електротранспорту.

«Усі отримані трамваї вийдуть на маршрути, як тільки адаптуємо їх під ширину нашої колії. Дякую народу Чехії за підтримку та допомогу Харкову!» – зазначив Ігор Терехов.

Зараз містом курсують 20 чеських трамваїв, які Харків минулого року отримав від Праги. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 16:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу до Харкова приїде наступна партія трамваїв Чехії із п’яти одиниць, повідомив міський голова Ігор Терехов.".