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Чехия передала Харькову четыре трамвайных вагона из города Пльзень — Терехов

Общество 16:27   16.10.2023
Оксана Якушко
Чехия передала Харькову четыре трамвайных вагона из города Пльзень — Терехов

В среду в Харьков приедет следующая партия трамваев Чехии из пяти единиц, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Салон каждого трамвая рассчитан на 23 сидячих места, а общая вместимость составляет 186 пассажиров.

Эти трамваи выпустят на наиболее загруженные маршруты, что позволит снизить интервалы движения электротранспорта.

«Все полученные трамваи выйдут на маршруты, как только адаптируем их под ширину нашей колеи. Спасибо народу Чехии за поддержку и помощь Харькову!» — отметил Игорь Терехов.

Напомним, сейчас по городу курсируют 20 чешских трамваев, которые Харьков в прошлом году получил от Праги.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 16:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду в Харьков приедет следующая партия трамваев Чехии из пяти единиц, сообщил городской голова Игорь Терехов.".