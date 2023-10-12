12 школьных автобусов передали шести громадам Харьковщины

Транспорт распределили между 9 учебными заведениями Зачепиловской, Кегичевской, Натальинской, Сахновщинской, Староверовской и Красноградской громад Харьковщины, сообщает ХОВА.

В общей сложности сегодня между громадами распределили 12 школьных автобусов. Их купили за счет государственной субвенции и органов местного самоуправления за 36 миллионов гривен.

Автобусы уже сегодня начнут возить учеников на внешкольные мероприятия, рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Общая потребность школ области – еще 143 автобуса.

«Мы готовим бомбоубежища и школьные автобусы. Я думаю, совместными усилиями мы запустим учебный процесс либо в смешанном формате, либо очно. Да, понимаем, что война не закончилась, дети, их безопасность и будущее – главное для нас», — добавил глава Сахновщинского поселкового территориального общества Владимир Суецкий.