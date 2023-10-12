12 школьных автобусов передали шести громадам Харьковщины
Транспорт распределили между 9 учебными заведениями Зачепиловской, Кегичевской, Натальинской, Сахновщинской, Староверовской и Красноградской громад Харьковщины, сообщает ХОВА.
В общей сложности сегодня между громадами распределили 12 школьных автобусов. Их купили за счет государственной субвенции и органов местного самоуправления за 36 миллионов гривен.
Автобусы уже сегодня начнут возить учеников на внешкольные мероприятия, рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Общая потребность школ области – еще 143 автобуса.
«Мы готовим бомбоубежища и школьные автобусы. Я думаю, совместными усилиями мы запустим учебный процесс либо в смешанном формате, либо очно. Да, понимаем, что война не закончилась, дети, их безопасность и будущее – главное для нас», — добавил глава Сахновщинского поселкового территориального общества Владимир Суецкий.
Читайте также: Терехов сказал, во сколько обойдется Харькову строительство школы под землей
Новости по теме:
Вы читали новость: «12 школьных автобусов передали шести громадам Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 16:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Транспорт распределили между 9 учебными заведениями Зачепиловской, Кегичевской, Натальинской, Сахновщинской, Староверовской и Красноградской громад Харьковщины, сообщает ХОВА. В общей сложности…".