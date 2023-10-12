12 шкільних автобусів передали шістьом громадам Харківщини

Транспорт розподілили між 9 навчальними закладами Зачепилівської, Кегичівської, Наталинської, Сахновщинської, Старовірівської та Красноградської громад Харківщини, повідомляє ХОВА.

Загалом сьогодні між громадами розподілили 12 шкільних автобусів. Їх купили за кошти державної субвенції та органів місцевого самоврядування за 36 мільйонів гривень.

Автобуси вже від сьогодні почнуть возити учнів на позашкільні заходи, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загальна потреба освітніх закладів області – ще 143 автобуси.

«Ми готуємо бомбосховища та шкільні автобуси. Я думаю, спільними зусиллями ми запустимо навчальний процес або у змішаному форматі, або очно. Так, розуміємо, що війна не закінчилася, діти, їх безпека та майбутнє – головне для нас», – додав голова Сахновщинської селищної територіальної громади Володимир Суєцький.