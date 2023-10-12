Live
  • Чт 12.10.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.44
  • EUR 38.64
    • 🟢

12 шкільних автобусів передали шістьом громадам Харківщини

Суспільство 16:32   12.10.2023
Оксана Якушко
12 шкільних автобусів передали шістьом громадам Харківщини

Транспорт розподілили між 9 навчальними закладами Зачепилівської, Кегичівської, Наталинської, Сахновщинської, Старовірівської та Красноградської громад Харківщини, повідомляє ХОВА.

Загалом сьогодні між громадами розподілили 12 шкільних автобусів. Їх купили за кошти державної субвенції та органів місцевого самоврядування за 36 мільйонів гривень.

Автобуси вже від сьогодні почнуть возити учнів на позашкільні заходи, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загальна потреба освітніх закладів області – ще 143 автобуси.

«Ми готуємо бомбосховища та шкільні автобуси. Я думаю, спільними зусиллями ми запустимо навчальний процес або у змішаному форматі, або очно. Так, розуміємо, що війна не закінчилася, діти, їх безпека та майбутнє – головне для нас», – додав голова Сахновщинської селищної територіальної громади Володимир Суєцький.

Читайте також: Терехов сказав, скільки коштуватиме Харкову будівництво школи під землею

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Директор фермерського підприємства підірвався на міні на Харківщині
Директор фермерського підприємства підірвався на міні на Харківщині
12.10.2023, 18:01
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про “приліт” по околиці, є поранений
Атака дронів на Харків: Терехов повідомив про “приліт” по околиці, є поранений
11.10.2023, 23:48
У Харкові хочуть нажитися на ремонті укриття в школі за завищеними цінами –ХАЦ
У Харкові хочуть нажитися на ремонті укриття в школі за завищеними цінами –ХАЦ
12.10.2023, 17:34
Посол Німеччини в Україні відвідав у Харкові місця ракетних ударів 6.10
Посол Німеччини в Україні відвідав у Харкові місця ракетних ударів 6.10
12.10.2023, 17:02
12 шкільних автобусів передали шістьом громадам Харківщини
12 шкільних автобусів передали шістьом громадам Харківщини
12.10.2023, 16:32
«Це найвищий джихад». Навіщо ХАМАС потрібна війна з Ізраїлем?
«Це найвищий джихад». Навіщо ХАМАС потрібна війна з Ізраїлем?
12.10.2023, 15:27

Новини за темою:

08:02
У громаді на Харківщині до вечора буде чутно стрільбу
13:13
Ворог двічі за день обстріляв прикордонну Одноробівку на Харківщині (фото)
12:33
Села Вовчанської громади, де зникло світло 24 серпня через обстріли, заживили
14:26
Скажені коти напали на дитину та чоловіка: на Лозівщині оголосили карантин
13:22
З 18 вересня в Чугуївській громаді вмикатимуть вуличне освітлення

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «12 шкільних автобусів передали шістьом громадам Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 16:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ранспорт розподілили між 9 навчальними закладами Зачепилівської, Кегичівської, Наталинської, Сахновщинської, Старовірівської та Красноградської громад Харківщини, повідомляє ХОВА.".