Терехов сказав, скільки коштуватиме Харкову будівництво школи під землею

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що підземну школу збудують до Нового року, а проєкти та кошторис виставлять на загальний огляд.

“Зараз ідуть підготовчі роботи (для будівництва підземної школи – Ред.), “Житлобуд-1″ працює над цим. Проєктно-кошторисна документація буде на широкий загал висвітлюватися. І сьогодні є проєктне рішення по цьому питанню. Це перший такий досвід, і жодне місто сьогодні в Україні такого досвіду немає. Що стосується того, скільки це коштує. Сьогодні я розумію, що це коштує приблизно 58 мільйонів гривень, але будемо дивитися. Мабуть, зменшимо це навантаження”, — сказав Терехов під час пресконференції 11 жовтня, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Таку вартість споруди мер пояснив необхідністю виконати суворі нормативи. Насамперед – щодо безпеки підземного укриття, яке має витримувати ракетні атаки.

“Друге – це, як і в метро, – це рекуперація обміну повітря, світло. Бо діти будуть навчатися в умовах, коли вони перебуватимуть без денного світла, – зазначив мер Харкова. – Крім цього, є нормативи щодо туалетів. Там досить жорсткі нормативи”.

Нагадаємо, навчати у підземній школі планують одночасно 450 учнів, а працюватиме вона у дві зміни. Завершити будівництво розраховують до Нового року.