Терехов сказал, во сколько обойдется Харькову строительство школы под землей

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что подземную школу построят до Нового года, а проекты и смету выставят на всеобщее обозрение.

«Сейчас идут подготовительные работы (к строительству подземной школы в Харькове — Ред.). «Жилстрой-1″ работает над этим. Проектно-сметная документация будет широко освещаться для общественности. Сегодня есть проектное решение по этому вопросу. Это первый такой опыт, и ни один город сегодня в Украине такого опыта не имеет. Что касается того, сколько это стоит. Сегодня, я понимаю, что это стоит около 58 миллионов гривен, но будем смотреть. Пожалуй, уменьшим эту нагрузку», — сказал Терехов во время пресс-конференции 11 октября, передает корреспондент МГ «Объектив».

Такую стоимость сооружения мэр объяснил необходимостью выполнить строгие нормативы. В первую очередь — относительно безопасности подземного укрытия, которое должно выдерживать ракетные атаки.

«Второе – это, как и в метро, – это рекуперация воздухообмена, свет. Дети будут учиться в условиях, когда они будут находиться без дневного света, — отметил мэр Харькова. — Кроме этого, есть нормативы, касающиеся туалетов. Там достаточно жесткие нормативы».

Напомним, обучать в подземной школе планируют одновременно 450 учеников, а работать она будет в две смены. Завершить строительство рассчитывают до Нового года.