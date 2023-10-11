Терехов сказал, во сколько обойдется Харькову строительство школы под землей
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что подземную школу построят до Нового года, а проекты и смету выставят на всеобщее обозрение.
«Сейчас идут подготовительные работы (к строительству подземной школы в Харькове — Ред.). «Жилстрой-1″ работает над этим. Проектно-сметная документация будет широко освещаться для общественности. Сегодня есть проектное решение по этому вопросу. Это первый такой опыт, и ни один город сегодня в Украине такого опыта не имеет. Что касается того, сколько это стоит. Сегодня, я понимаю, что это стоит около 58 миллионов гривен, но будем смотреть. Пожалуй, уменьшим эту нагрузку», — сказал Терехов во время пресс-конференции 11 октября, передает корреспондент МГ «Объектив».
Такую стоимость сооружения мэр объяснил необходимостью выполнить строгие нормативы. В первую очередь — относительно безопасности подземного укрытия, которое должно выдерживать ракетные атаки.
«Второе – это, как и в метро, – это рекуперация воздухообмена, свет. Дети будут учиться в условиях, когда они будут находиться без дневного света, — отметил мэр Харькова. — Кроме этого, есть нормативы, касающиеся туалетов. Там достаточно жесткие нормативы».
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Напомним, обучать в подземной школе планируют одновременно 450 учеников, а работать она будет в две смены. Завершить строительство рассчитывают до Нового года.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 13:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что подземную школу построят до Нового года, а проекты и смету выставят на всеобщее обозрение".