Live
  • Ср 11.10.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.6
    • 🟢

Терехов сказал, во сколько обойдется Харькову строительство школы под землей

Общество 13:54   11.10.2023
Оксана Горун
Терехов сказал, во сколько обойдется Харькову строительство школы под землей Фото: пресс-служба ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что подземную школу построят до Нового года, а проекты и смету выставят на всеобщее обозрение.

«Сейчас идут подготовительные работы (к строительству подземной школы в Харькове — Ред.). «Жилстрой-1″ работает над этим. Проектно-сметная документация будет широко освещаться для общественности. Сегодня есть проектное решение по этому вопросу. Это первый такой опыт, и ни один город сегодня в Украине такого опыта не имеет. Что касается того, сколько это стоит. Сегодня, я понимаю, что это стоит около 58 миллионов гривен, но будем смотреть. Пожалуй, уменьшим эту нагрузку», — сказал Терехов во время пресс-конференции 11 октября, передает корреспондент МГ «Объектив».

Такую стоимость сооружения мэр объяснил необходимостью выполнить строгие нормативы. В первую очередь — относительно безопасности подземного укрытия, которое должно выдерживать ракетные атаки.

«Второе – это, как и в метро, – это рекуперация воздухообмена, свет. Дети будут учиться в условиях, когда они будут находиться без дневного света, — отметил мэр Харькова. — Кроме этого, есть нормативы, касающиеся туалетов. Там достаточно жесткие нормативы».

Читайте также: В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр

Напомним, обучать в подземной школе планируют одновременно 450 учеников, а работать она будет в две смены. Завершить строительство рассчитывают до Нового года.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
10.10.2023, 13:02
Израилю грозит война на пять фронтов
Израилю грозит война на пять фронтов
11.10.2023, 13:59
Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)
Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)
11.10.2023, 12:08
В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр
В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр
11.10.2023, 13:33
Терехов планирует сократить 25% чиновников Харьковского горсовета
Терехов планирует сократить 25% чиновников Харьковского горсовета
11.10.2023, 14:02
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
11.10.2023, 14:31

Новости по теме:

14:00
Сколько стоят ягоды и почему на них такие высокие цены в Харькове – мэрия
14:39
Вооружение, предоставленное Украине, Пентагон переоценил на $6,2 миллиарда
12:03
В Харькове дешевеют свежие овощи и яйца: цены
19:17
Харьковский эксперт прогнозирует подорожание яиц вплоть до декабря
08:01
Стоимость пробного ВНО на Харьковщине одна из самых низких в Украине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов сказал, во сколько обойдется Харькову строительство школы под землей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 13:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что подземную школу построят до Нового года, а проекты и смету выставят на всеобщее обозрение".