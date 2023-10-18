Три поезда для метро передаст Варшава Харькову
Варшавский метрополитен в качестве гуманитарной помощи передаст Харькову три подвижных состава метро.
Сейчас готовят тендерную документацию для доставки 18 вагонов, каждый из которых рассчитан примерно на 40 сидячих мест, а общая вместимость составляет от 265 до 273 пассажиров, сообщил и. о. директора Департамента инфраструктуры Александр Мирошниченко.
«Поезда нуждаются в переоборудовании на нашу ширину пути. Это займет некоторое время. После проведения подготовительных работ будем постепенно вводить их в эксплуатацию. Благодаря этой помощи мы обновим подвижной состав, что позволит улучшить условия перевозки харьковчан и при необходимости сократить интервалы движения», — отметил Александр Мирошниченко.
Договорились о передаче Харькову поездов метрополитена в августе во время встречи городского головы Игоря Терехова с вице-мэром Варшавы Михаилом Ольшевским и руководителем Варшавского метрополитена Ежи Лейко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вагон, варшава, КП "Харьковский метрополитен", метро, метрополитен, подвижной состав, поезд, Польша;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 16:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Варшавский метрополитен в качестве гуманитарной помощи передаст Харькову три подвижных состава метро.".