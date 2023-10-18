Три поезда для метро передаст Варшава Харькову

Варшавский метрополитен в качестве гуманитарной помощи передаст Харькову три подвижных состава метро.

Сейчас готовят тендерную документацию для доставки 18 вагонов, каждый из которых рассчитан примерно на 40 сидячих мест, а общая вместимость составляет от 265 до 273 пассажиров, сообщил и. о. директора Департамента инфраструктуры Александр Мирошниченко.

«Поезда нуждаются в переоборудовании на нашу ширину пути. Это займет некоторое время. После проведения подготовительных работ будем постепенно вводить их в эксплуатацию. Благодаря этой помощи мы обновим подвижной состав, что позволит улучшить условия перевозки харьковчан и при необходимости сократить интервалы движения», — отметил Александр Мирошниченко.

Договорились о передаче Харькову поездов метрополитена в августе во время встречи городского головы Игоря Терехова с вице-мэром Варшавы Михаилом Ольшевским и руководителем Варшавского метрополитена Ежи Лейко.