Что происходит в Харькове после ночных обстрелов, рассказал Терехов

Происшествия 10:16   19.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов сообщил, что около полуночи 19 ноября россияне атаковали Харьков 19 БпЛА, один беспилотник не взорвался. Больше всего пострадали здания в Слободском районе города. 

«Были попадания в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет «Сильпо», близлежащие магазины, гаражный кооператив и лицей. В последнем вылетело большинство окон и частично разрушено ограждение. Там работает «Пункт несокрушимости», где жители получают бесплатные горячие обеды. И, несмотря на обстрел, питание там будет обеспечено и сегодня», – уточнил Терехов.

В Основянком районе беспилотник упал на парковку возле многоэтажки. В целом из-за ударов повреждены десятки авто, три троллейбуса и несколько участков сетей уличного освещения.

«Мобильные ЦПАУ уже открылись в двух районах, поэтому жители могут обращаться для регистрации заявок на компенсацию по программе «Восстановление» в ближайших доступных пунктах. Обследование территорий продолжается, и количество повреждений, скорее всего, возрастет. Пока в двух районах разрушений подверглись 40 домов, выбиты 3145 окон», – пишет мэр.

На данный момент удалось частично восстановить электроэнергию, подачу воды и тепла. Однако на некоторых участках работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 46 пострадавших в Харьковесреди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет.

Читайте также: Из-за обстрелов выбиты три тысячи окон, повреждены 45 зданий: мэрия об убытках

Автор: Николь Костенко-Лагутина
