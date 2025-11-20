Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом
У АТ “Харківобленерго” повідомили, що повністю відновили світло після обстрілу міста в ніч проти 19 листопада.
Фахівці зазначили: щойно дозволила безпекова ситуація – розпочали відновлення зруйнованого через обстріл. Однак на одному з енергооб’єктів на них чекав “сюрприз” – боєприпас, що не розірвався. Тому довелося чекати, доки рятувальники знешкодять його.
“У ремонтних роботах були задіяні представники багатьох підрозділів товариства: від диспетчерів, спеціалістів високовольтних та міських електричних мереж до будівельників і водіїв“, – зазначили енергетики.
Наразі вдалося повністю заживити всіх абонентів.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 46 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років. Міський голова наголошував: вдалося частково відновити електроенергію, подачу води та тепла. Однак на деяких ділянках роботи продовжуються. За його інформацією, без світла залишилися близько 40 тисяч абонентів.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", обстріл, світло, Харків;
