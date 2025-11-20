Live

Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом

Суспільство 07:17   20.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом Фото: АТ “Харківобленерго”

У АТ “Харківобленерго” повідомили, що повністю відновили світло після обстрілу міста в ніч проти 19 листопада. 

Фахівці зазначили: щойно дозволила безпекова ситуація – розпочали відновлення зруйнованого через обстріл. Однак на одному з енергооб’єктів на них чекав “сюрприз” – боєприпас, що не розірвався. Тому довелося чекати, доки рятувальники знешкодять його.

У ремонтних роботах були задіяні представники  багатьох підрозділів товариства: від диспетчерів, спеціалістів високовольтних та міських електричних мереж до будівельників і водіїв“, – зазначили енергетики.

Наразі вдалося повністю заживити всіх абонентів.

Нагадаємоу ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 46 постраждалих у Харкові, серед яких двоє дітей – у них гострий шок. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучень. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 9 та 13 років. Міський голова наголошував: вдалося частково відновити електроенергію, подачу води та тепла. Однак на деяких ділянках роботи продовжуються. За його інформацією, без світла залишилися близько 40 тисяч абонентів.

Читайте також: Як харків’ян забезпечують питною водою, розповіли у Варшаві

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті
Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті
20.11.2025, 07:26
Сьогодні 20 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 листопада 2025: яке свято та день в історії
20.11.2025, 06:00
Тяжка ніч “прильотів” по Харкову і перший сніг – підсумки 19 листопада
Тяжка ніч “прильотів” по Харкову і перший сніг – підсумки 19 листопада
19.11.2025, 23:04
Туман і дощ із мокрим снігом. Прогноз погоди на 20 листопада у Харкові й області
Туман і дощ із мокрим снігом. Прогноз погоди на 20 листопада у Харкові й області
19.11.2025, 20:06
Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари
Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари
19.11.2025, 16:11
Як 20 листопада ходитимуть трамваї та тролейбуси у Харкові
Як 20 листопада ходитимуть трамваї та тролейбуси у Харкові
19.11.2025, 20:59

Новини за темою:

17.11.2025
Як вимикатимуть світло 18 листопада у Харкові й області: графік
16.11.2025
Графіки вимкнення світла на 17 листопада у Харкові й області
14.11.2025
Як у Харкові та області сьогодні відключатимуть світло – графік
12.11.2025
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 13 листопада — графік
11.11.2025
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 12 листопада – графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 07:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” повідомили, що повністю відновили світло після обстрілу міста в ніч проти 19 листопада. ".