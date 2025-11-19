Live

Терехов: без світла в Харкові майже 40 тисяч абонентів, що з транспортом

Записано 14:04   19.11.2025
Вікторія Яковенко
Терехов: без світла в Харкові майже 40 тисяч абонентів, що з транспортом Скриншот

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у деяких споживачів у Харкові зникло світло. Наразі роботи з відновлення тривають, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Трансформаторна підстанція постраждала, крамниця, автівки. Крім цього, розтрощені декілька тролейбусів нашого громадського транспорту. Наразі 40 тисяч абонентів знаходяться у Харкові без світла. Наші комунальні підприємства працювали вночі, працюють зараз, щоб закрити контури. Понад 4 тисячі вікон було вибито, 53 будинки пошкоджені», – зазначив міський голова.

Він уточнив, що водо- та теплопостачання у людей є. Коли повернуть світло, Терехов прогнозувати не став.

«Ми постійно спілкуємося з обленерго, вони роблять все можливе, щоб поступово підключати. Вже вдалося підключити більш ніж 8 тисяч абонентів. Робота триває», – підкреслив мер.

Терехов додав, що стабілізувати ситуацію з громадським транспортом поки не вдалося. Адже, пошкоджена трансформаторна підстанція живила мережу, завдяки якій функціонували тролейбуси. Тож наразі деякі маршрути змінили чи замінили автобусами.

Людям з постраждалих будинків пропонували відселення, однак охочих не було. Міський голова підкреслив: конструктив будівель не пошкоджений.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємоу ніч на 19 листопада Слобідський та Основ’янський райони атакували 18 БпЛА. Загалом відомо про 46 постраждалих у Харкові. Один із безпілотників влучив у дев’ятиповерхівку, виникла пожежа, з пошкодженого під’їзду евакуювали мешканців. За інформацією мера Ігоря Терехова, також БпЛА впали біля медустанови та у дворі школи у Слобідському районі. Постраждали житлові будинки, магазин, розбитий громадський транспорт, постраждали інфраструктурні об’єкти, зазначав Терехов. За інформацією керівника Харківської облпрокуратури Аміла Омарова, ЗС РФ випустили по місту ударні БпЛА типу «Герань-2». Правоохоронці встановили 15 місць влучань.

Читайте також: Що відбувається в Харкові після обстрілів, розповів Терехов (фото наслідків)

Автор: Вікторія Яковенко
