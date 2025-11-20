Live

Как сегодня, 20 ноября, будут отключать свет на Харьковщине

Общество 11:35   20.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как сегодня, 20 ноября, будут отключать свет на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики уточнили, что сегодня будут применять от 2,5 до четырех очередей отключений. 

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в четверг, 20 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 03:00-08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00

1.2 00:00-08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00

2.1 03:00-08:00; 09:30-16:30

2.2 03:00-08:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 03:00-09:30; 13:00-18:00

3.2 08:00-09:30; 13:00-18:00

4.1 08:00-09:30; 13:00-18:00

4.2 08:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Читайте также: После обстрела на энергообъекте в Харькове нашли боеприпас. Что со светом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
