Как сегодня, 20 ноября, будут отключать свет на Харьковщине

Энергетики уточнили, что сегодня будут применять от 2,5 до четырех очередей отключений.

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в четверг, 20 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 03:00-08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00

1.2 00:00-08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00

2.1 03:00-08:00; 09:30-16:30

2.2 03:00-08:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 03:00-09:30; 13:00-18:00

3.2 08:00-09:30; 13:00-18:00

4.1 08:00-09:30; 13:00-18:00

4.2 08:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.