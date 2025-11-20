Как сегодня, 20 ноября, будут отключать свет на Харьковщине
Энергетики уточнили, что сегодня будут применять от 2,5 до четырех очередей отключений.
«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в четверг, 20 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 03:00-08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00
1.2 00:00-08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00
2.1 03:00-08:00; 09:30-16:30
2.2 03:00-08:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
3.1 03:00-09:30; 13:00-18:00
3.2 08:00-09:30; 13:00-18:00
4.1 08:00-09:30; 13:00-18:00
4.2 08:00-09:30; 13:00-20:00
5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Читайте также: После обстрела на энергообъекте в Харькове нашли боеприпас. Что со светом
