Як сьогодні, 20 листопада, відключатимуть світло на Харківщині

Енергетики уточнили, що сьогодні будуть застосовувати від 2,5 до чотирьох черг відключень.

“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у четвер, 20 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пишуть в АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 03:00–08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00

1.2 00:00-08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00

2.1 03:00–08:00; 09:30-16:30

2.2 03:00-08:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 03:00-09:30; 13:00-18:00

3.2 08:00-09:30; 13:00-18:00

4.1 08:00-09:30; 13:00-18:00

4.2 08:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.