Live

Як сьогодні, 20 листопада, відключатимуть світло на Харківщині

Суспільство 11:35   20.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як сьогодні, 20 листопада, відключатимуть світло на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики уточнили, що сьогодні будуть застосовувати від 2,5 до чотирьох черг відключень. 

За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у четвер, 20 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пишуть в АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 03:00–08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00

1.2 00:00-08:00; 09:30-16:30; 18:00-20:00

2.1 03:00–08:00; 09:30-16:30

2.2 03:00-08:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 03:00-09:30; 13:00-18:00

3.2 08:00-09:30; 13:00-18:00

4.1 08:00-09:30; 13:00-18:00

4.2 08:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 08:00–13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Читайте також: Після обстрілу на енергооб’єкті у Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Допомагала отримати паспорти РФ: підозрюють жительку Куп’янська
Допомагала отримати паспорти РФ: підозрюють жительку Куп’янська
20.11.2025, 12:11
Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00
Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00
20.11.2025, 08:15
Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова
Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова
20.11.2025, 08:36
У Харкові відновили рух тролейбусів та трамваїв після ударів
У Харкові відновили рух тролейбусів та трамваїв після ударів
20.11.2025, 09:35
Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті
Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті
20.11.2025, 10:58
Понад добу пенсіонер блукав лісом у пошуках дому: він пройшов близько 25 км
Понад добу пенсіонер блукав лісом у пошуках дому: він пройшов близько 25 км
20.11.2025, 10:49

Новини за темою:

14.11.2025
Як у Харкові та області сьогодні відключатимуть світло – графік
12.11.2025
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 13 листопада — графік
11.11.2025
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 12 листопада – графік
11.11.2025
Як на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – дані енергетиків
09.11.2025
Як у Харківській області завтра відключатимуть світло, розповіли в обленерго


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як сьогодні, 20 листопада, відключатимуть світло на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 11:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики уточнили, що сьогодні будуть застосовувати від 2,5 до чотирьох черг відключень. ".