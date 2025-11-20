У Харкові ввели аварійні відключення світла
У Харкові застосовуються аварійні відключення електроенергії, повідомили в АТ «Харківобленерго» сьогодні, 20 листопада, близько 15:30.
Там пояснили, що аварійні відключення ввели через складну ситуацію в енергосистемі, що виникла внаслідок попередніх ворожих обстрілів.
«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення – наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо», – зазначили енергетики.
Нагадаємо, вранці в АТ «Харківобленерго» інформували, що на Харківщині одночасно застосовуватимуться від 2,5 до чотирьох черг відключень.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные отключения, АО "Харьковоблэнерго", новини Харкова, світло;
