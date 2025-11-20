Live

У Харкові ввели аварійні відключення світла

Суспільство 15:28   20.11.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові ввели аварійні відключення світла

У Харкові застосовуються аварійні відключення електроенергії, повідомили в АТ «Харківобленерго» сьогодні, 20 листопада, близько 15:30.

Там пояснили, що аварійні відключення ввели через складну ситуацію в енергосистемі, що виникла внаслідок попередніх ворожих обстрілів.

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення – наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо», – зазначили енергетики.

Нагадаємо, вранці в АТ «Харківобленерго» інформували, що на Харківщині одночасно застосовуватимуться від 2,5 до чотирьох черг відключень.

Читайте також: Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 60 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 60 тисяч
20.11.2025, 16:44
Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області
Небезпечну погоду очікують завтра, 21 листопада, в Харкові та області
20.11.2025, 13:41
Як сьогодні, 20 листопада, відключатимуть світло на Харківщині
Як сьогодні, 20 листопада, відключатимуть світло на Харківщині
20.11.2025, 11:35
Допомагала отримати паспорти РФ: підозрюють жительку Куп’янська
Допомагала отримати паспорти РФ: підозрюють жительку Куп’янська
20.11.2025, 12:11
Понад 100 дітей загинули з початку повномасштабної війни на Харківщині (відео)
Понад 100 дітей загинули з початку повномасштабної війни на Харківщині (відео)
20.11.2025, 13:19
У Харкові ввели аварійні відключення світла
У Харкові ввели аварійні відключення світла
20.11.2025, 15:28

Новини за темою:

16.11.2025
12 тисяч родин на Харківщині без електрики через атаку росіян – Зеленський
11.11.2025
На Харківщині – аварійні відключення світла. Погодинні графіки не діють
10.11.2025
Для мене це історія про “незламність” – Анна Гін про блекаут у Харкові
10.11.2025
Чим відрізняються проблеми зі світлом у 2022-му та 2025-му – думка аналітика
10.11.2025
Ми вже швидко налаштовуємося – депутатка з Харкова про блекаут


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові ввели аварійні відключення світла», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 15:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові застосовуються аварійні відключення електроенергії, повідомили в АТ «Харківобленерго» сьогодні, 20 листопада, близько 15:30.".