У Харкові ввели аварійні відключення світла

У Харкові застосовуються аварійні відключення електроенергії, повідомили в АТ «Харківобленерго» сьогодні, 20 листопада, близько 15:30.

Там пояснили, що аварійні відключення ввели через складну ситуацію в енергосистемі, що виникла внаслідок попередніх ворожих обстрілів.

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення – наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо», – зазначили енергетики.

Нагадаємо, вранці в АТ «Харківобленерго» інформували, що на Харківщині одночасно застосовуватимуться від 2,5 до чотирьох черг відключень.