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2,5 млн евро выделили на переезд 39 хомяков с одного поля на другое

Мир 17:57   15.07.2024
Оксана Якушко
2,5 млн евро выделили на переезд 39 хомяков с одного поля на другое Фото: BILD

Чтобы расширить территорию школы в Германии, местные власти организовали переезд целой семьи хомяков в безопасное место, сообщает BILD.

Власти Эрфурта в Германии захотели расширить территорию одной из школ. Для этого рассмотрели 18 земельных участков, выбрали один. Но оказалось, что там обитают обыкновенные полевые хомяки (cricetus cricetus). Их популяция в Германии сокращается с 1970-х, поэтому они находятся под защитой.

Всего на площадке насчитали 39 хомяков. Их решили переселить в другое место. Чиновники разработали документ под названием «Генеральный план о хомяках с Блуменштрассе» и выделили на переезд каждого 64 102 евро. Таким образом общая стоимость переселения грызунов составила 2,5 млн евро, пишет Thüringer Allgemeine.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 17:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы расширить территорию школы в Германии, местные власти организовали переезд целой семьи хомяков в безопасное место, сообщает BILD.".