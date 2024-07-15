2,5 млн евро выделили на переезд 39 хомяков с одного поля на другое

Чтобы расширить территорию школы в Германии, местные власти организовали переезд целой семьи хомяков в безопасное место, сообщает BILD.

Власти Эрфурта в Германии захотели расширить территорию одной из школ. Для этого рассмотрели 18 земельных участков, выбрали один. Но оказалось, что там обитают обыкновенные полевые хомяки (cricetus cricetus). Их популяция в Германии сокращается с 1970-х, поэтому они находятся под защитой.

Всего на площадке насчитали 39 хомяков. Их решили переселить в другое место. Чиновники разработали документ под названием «Генеральный план о хомяках с Блуменштрассе» и выделили на переезд каждого 64 102 евро. Таким образом общая стоимость переселения грызунов составила 2,5 млн евро, пишет Thüringer Allgemeine.