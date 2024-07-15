2,5 млн евро выделили на переезд 39 хомяков с одного поля на другое
Фото: BILD
Чтобы расширить территорию школы в Германии, местные власти организовали переезд целой семьи хомяков в безопасное место, сообщает BILD.
Власти Эрфурта в Германии захотели расширить территорию одной из школ. Для этого рассмотрели 18 земельных участков, выбрали один. Но оказалось, что там обитают обыкновенные полевые хомяки (cricetus cricetus). Их популяция в Германии сокращается с 1970-х, поэтому они находятся под защитой.
Всего на площадке насчитали 39 хомяков. Их решили переселить в другое место. Чиновники разработали документ под названием «Генеральный план о хомяках с Блуменштрассе» и выделили на переезд каждого 64 102 евро. Таким образом общая стоимость переселения грызунов составила 2,5 млн евро, пишет Thüringer Allgemeine.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: германия, гроші, грызуны, деньги, животные, переезд, план эвакуации, хомяк, школа;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 17:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы расширить территорию школы в Германии, местные власти организовали переезд целой семьи хомяков в безопасное место, сообщает BILD.".