На два дні перекриють трамвайний переїзд в одному із районів Харкова

З 9:00 21 листопада до 16:00 22 листопада перекриють трамвайний переїзд на Салтівському шосе, повідомляє Харківська міськрада.

Рух транспорту тимчасово заборонять через окремий трамвайний переїзд на Салтівському шосе біля будинку №43.

Обмеження для транспорту діятиме з 9:00 21 листопада до 16:00 22 листопада.

Дорожники виконуватимуть роботи з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Також транспорт не ходитиме через трамвайний переїзд на перехресті вул. Академіка Павлова та вул. Тюрінській до 16:00 21 листопада, повідомляє Харківська міськрада.

Читайте також: У Харкові ввели аварійні відключення світла