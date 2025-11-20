На два дні перекриють трамвайний переїзд в одному із районів Харкова
Фото: ХМР
З 9:00 21 листопада до 16:00 22 листопада перекриють трамвайний переїзд на Салтівському шосе, повідомляє Харківська міськрада.
Рух транспорту тимчасово заборонять через окремий трамвайний переїзд на Салтівському шосе біля будинку №43.
Обмеження для транспорту діятиме з 9:00 21 листопада до 16:00 22 листопада.
Дорожники виконуватимуть роботи з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Також транспорт не ходитиме через трамвайний переїзд на перехресті вул. Академіка Павлова та вул. Тюрінській до 16:00 21 листопада, повідомляє Харківська міськрада.
