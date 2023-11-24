Один человек погиб, 18 пострадали. Авто врезалось в автобус на Харьковщине

Один человек погиб и 18 получили травмы в результате ДТП на трассе Чугуев-Меловое в Купянском районе Харьковской области около 8 утра 24 ноября.

По предварительным данным, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель автомобиля «Toyota» выехал на встречную полосу и врезался в автобус «Volkswagen».

Водитель легковушки погиб на месте, его пассажира госпитализировали. Также телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель автобуса и 16 пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе облуправления, авария произошла недалеко от города Купянск в направлении поселка Шевченково.

«Это волонтерский автобус. На нем волонтеры трижды в неделю возят людей. В автобусе находились 16 пассажиров и водитель», — отметили в ведомстве и добавили, что не знают, был ли за рулем волонтер.



Фото: ГУ НП в Харьковской области

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и устанавливают обстоятельства аварии.