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У Харкові зустріли потяг Food Train з їжею, який прибув з нагоди Дня подяки

Суспільство 15:44   24.11.2023
Оксана Якушко
У Харкові зустріли потяг Food Train з їжею, який прибув з нагоди Дня подяки

Перший у світі потяг Food Train приїхав до міста, щоб у традиційне американське свято віддячити тим, хто найбільше допомагав харків’янам у найстрашніші дні широкомасштабного вторгнення – медикам, волонтерам, залізничникам, правоохоронцям, повідомили у Нацполіці.

Соціальний проект Food Train вдалося реалізувати за підтримки Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), який активно допомагає українцям під час війни.

З нагоди американського свята Дня подяки кухарі частували гостей традиційними стравами.

Запечену індичку, картоплю та гарбузовий пиріг роздали всім присутнім і подякували за щоденну роботу, яка допомагає прифронтовому регіону втриматися та продовжити рух до перемоги.

Читайте також: Індичка і гарбузовий пиріг. До Харкова їде Food Train з їжею від американців

Автор: Оксана Якушко
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Індичка і гарбузовий пиріг. До Харкова їде Food Train з їжею від американців

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 15:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший у світі потяг Food Train приїхав до міста, щоб у традиційне американське свято віддячити тим, хто найбільше допомагав харків’янам у найстрашніші дні широкомасштабного вторгнення – медикам, волонтерам, залізничникам, правоохоронцям, повідомили у Нацполіці. ".