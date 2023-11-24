У Харкові зустріли потяг Food Train з їжею, який прибув з нагоди Дня подяки
Перший у світі потяг Food Train приїхав до міста, щоб у традиційне американське свято віддячити тим, хто найбільше допомагав харків’янам у найстрашніші дні широкомасштабного вторгнення – медикам, волонтерам, залізничникам, правоохоронцям, повідомили у Нацполіці.
Соціальний проект Food Train вдалося реалізувати за підтримки Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), який активно допомагає українцям під час війни.
З нагоди американського свята Дня подяки кухарі частували гостей традиційними стравами.
Запечену індичку, картоплю та гарбузовий пиріг роздали всім присутнім і подякували за щоденну роботу, яка допомагає прифронтовому регіону втриматися та продовжити рух до перемоги.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Food Train, американцы, День благодарения, еда, поезд, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 15:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший у світі потяг Food Train приїхав до міста, щоб у традиційне американське свято віддячити тим, хто найбільше допомагав харків’янам у найстрашніші дні широкомасштабного вторгнення – медикам, волонтерам, залізничникам, правоохоронцям, повідомили у Нацполіці. ".