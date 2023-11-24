У Харкові зустріли потяг Food Train з їжею, який прибув з нагоди Дня подяки

Перший у світі потяг Food Train приїхав до міста, щоб у традиційне американське свято віддячити тим, хто найбільше допомагав харків’янам у найстрашніші дні широкомасштабного вторгнення – медикам, волонтерам, залізничникам, правоохоронцям, повідомили у Нацполіці.

Соціальний проект Food Train вдалося реалізувати за підтримки Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), який активно допомагає українцям під час війни.

З нагоди американського свята Дня подяки кухарі частували гостей традиційними стравами.

Запечену індичку, картоплю та гарбузовий пиріг роздали всім присутнім і подякували за щоденну роботу, яка допомагає прифронтовому регіону втриматися та продовжити рух до перемоги.