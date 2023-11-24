В Харькове встретили Food Train — поезд с едой, прибывший ко Дню благодарения

Первый в мире поезд Food Train приехал в город, чтобы в традиционный американский праздник отблагодарить тех, кто больше всего помогал харьковчанам в самые страшные дни широкомасштабного вторжения – медикам, волонтерам, железнодорожникам, правоохранителям, сообщили в Нацполици.

Социальный проект Food Train удалось реализовать при поддержке Фонда Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), активно помогающего украинцам во время войны.

По случаю американского праздника Дня благодарения повара угощали гостей традиционными блюдами.

Запеченную индейку, картофель и тыквенный пирог раздали всем присутствующим и поблагодарили за ежедневную работу, которая помогает прифронтовому региону удержаться и продолжить движение к победе.