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Индейка и тыквенный пирог. В Харьков едет Food Train с едой от американцев

Общество 15:59   23.11.2023
Оксана Якушко

23 ноября с Центрального железнодорожного вокзала Киева на Харьковщину отправился Food Train – поезд ко Дню благодарения от американцев с едой для спасателей, полицейских, медиков и волонтеров.

«Этот уникальный поезд-кухня, в День благодарения — традиционный американский семейный праздник — отправился в Харьков и Изюм, чтобы приготовленными в нем праздничными блюдами поблагодарить тех, кто своим ежедневным трудом помогает прифронтовому региону удержаться и продолжить движение к победе: работникам ГСЧС, полицейским. , железнодорожникам», — сообщили в Укрзалізниці.

Блюда, а это запеченная индейка, картофель и тыквенный пирог, из Food Train волонтеры Save Ukraine передадут жителям городов, нуждающихся в обеспечении едой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 15:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 ноября с Центрального железнодорожного вокзала Киева на Харьковщину отправился Food Train – поезд ко Дню благодарения от американцев с едой для спасателей, полицейских, медиков и волонтеров.".