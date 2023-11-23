Индейка и тыквенный пирог. В Харьков едет Food Train с едой от американцев
23 ноября с Центрального железнодорожного вокзала Киева на Харьковщину отправился Food Train – поезд ко Дню благодарения от американцев с едой для спасателей, полицейских, медиков и волонтеров.
«Этот уникальный поезд-кухня, в День благодарения — традиционный американский семейный праздник — отправился в Харьков и Изюм, чтобы приготовленными в нем праздничными блюдами поблагодарить тех, кто своим ежедневным трудом помогает прифронтовому региону удержаться и продолжить движение к победе: работникам ГСЧС, полицейским. , железнодорожникам», — сообщили в Укрзалізниці.
Блюда, а это запеченная индейка, картофель и тыквенный пирог, из Food Train волонтеры Save Ukraine передадут жителям городов, нуждающихся в обеспечении едой.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Food Train, амкриканцы, АО "Укрзалізниця", еда, индейка, поезд, сша, тыкванный пирог;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 15:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 ноября с Центрального железнодорожного вокзала Киева на Харьковщину отправился Food Train – поезд ко Дню благодарения от американцев с едой для спасателей, полицейских, медиков и волонтеров.".