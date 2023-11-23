Индейка и тыквенный пирог. В Харьков едет Food Train с едой от американцев

23 ноября с Центрального железнодорожного вокзала Киева на Харьковщину отправился Food Train – поезд ко Дню благодарения от американцев с едой для спасателей, полицейских, медиков и волонтеров.

«Этот уникальный поезд-кухня, в День благодарения — традиционный американский семейный праздник — отправился в Харьков и Изюм, чтобы приготовленными в нем праздничными блюдами поблагодарить тех, кто своим ежедневным трудом помогает прифронтовому региону удержаться и продолжить движение к победе: работникам ГСЧС, полицейским. , железнодорожникам», — сообщили в Укрзалізниці.

Блюда, а это запеченная индейка, картофель и тыквенный пирог, из Food Train волонтеры Save Ukraine передадут жителям городов, нуждающихся в обеспечении едой.