Індичка і гарбузовий пиріг. До Харкова їде Food Train з їжею від американців

23 листопада з Центрального залізничного вокзалу Києва на Харківщину відправився Food Train – потяг до Дня подяки від американців з їжею для рятувальників, поліцейських, медиків і волонтерів.

«Цей унікальний поїзд-кухня, у День подяки — традиційне американське родинне свято — вирушив до Харкова та Ізюма аби приготованими у ньому святковими стравами подякувати тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам», – повідомили в Укрзалізниці.

Страви, а це запечена індичка, картопля та гарбузовий пиріг, з Food Train волонтери Save Ukraine передадуть мешканцям міст, які потребують забезпечення їжею.