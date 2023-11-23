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Індичка і гарбузовий пиріг. До Харкова їде Food Train з їжею від американців

Суспільство 15:59   23.11.2023
Оксана Якушко

23 листопада з Центрального залізничного вокзалу Києва на Харківщину відправився Food Train – потяг до Дня подяки від американців з їжею для рятувальників, поліцейських, медиків і волонтерів.

«Цей унікальний поїзд-кухня, у День подяки — традиційне американське родинне свято — вирушив до Харкова та Ізюма аби приготованими у ньому святковими стравами подякувати тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам», – повідомили в Укрзалізниці.

Страви, а це запечена індичка, картопля та гарбузовий пиріг, з Food Train волонтери Save Ukraine передадуть мешканцям міст, які потребують забезпечення їжею.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 15:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 листопада з Центрального залізничного вокзалу Києва на Харківщину відправився Food Train – потяг до Дня подяки від американців з їжею для рятувальників, поліцейських, медиків і волонтерів.".