“Урожайний день” на Куп’янському напряку: ЗСУ знищили 57 одиниць техніки РФ

Танки, МТЛБ, БТРи та гармати – в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив про суттєві втрати ворога під Куп’янськом.

“Урожайний” учора був день на ворожу техніку: шість танків, два БТРи, п’ять БМП, два МТЛБ, чотири гармати. Тобто вчора серйозних втрат зазнав ворог саме у техніці”, – сказав Фітьо.

Загалом, за його даними, ЗСУ на Куп’янському напрямку знищили 57 зразків військової техніки РФ. При цьому є втрати в росіян і в особовому складі. За добу ліквідовано 165 окупантів.

“Ми бачимо, що ворог використовує зараз техніку активно. Там є великі відстані між самими позиціями та необхідно підвозити піхоту, щоб організовувати штурми. На під’їзді й техніка, й піхота знищуються. Якихось стратегічних успіхів на даному напрямку російські окупанти не здобули“, — зазначив речник Сухопутних військ.

Він також навів статистику ворожих атак під Куп’янськом. За добу їх було п’ять. Росіяни завдали 16 авіаударів і застосували дев’ять разів дрони-камікадзе.