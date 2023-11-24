«Урожайный день» на Купянском направлении: ВСУ уничтожили 57 единиц техники РФ
Танки, МТЛБ, БТРы и пушки — в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил о существенных потерях врага под Купянском.
«Урожайный» вчера был день на вражескую технику: шесть танков, два БТРа, пять БМП, два МТЛБ, четыре пушки. То есть вчера серьезные потери понес враг именно в технике», — сказал Фитьо.
В целом, по его данным, ВСУ на Купянском направлении уничтожили 57 образцов военной техники РФ. При этом есть потери у россиян и в личном составе. За сутки ликвидировали 165 оккупантов.
«Мы видим, что враг использует сейчас технику активно. Есть большие расстояния между самими позициями и необходимо подвозить пехоту, чтобы организовывать штурмы. На подъезде и техника, и пехота уничтожаются. Каких-либо стратегических успехов на данном направлении российские оккупанты не получили», — отметил спикер Сухопутных войск.
Читайте также: Сколько военных РФ сосредоточила вдоль госграницы с Харьковщиной — Машовец
Он также привел статистики вражеских атак под Купянском. За сутки их было пять. Россияне нанесли 16 авиаударов и применили девять раз дроны-камикадзе.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, знищили, купянское направление, уничтожили, Фитьо;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Урожайный день» на Купянском направлении: ВСУ уничтожили 57 единиц техники РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Танки, МТЛБ, БТРы и пушки — в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил о существенных потерях врага под Купянском".