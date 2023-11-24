«Урожайный день» на Купянском направлении: ВСУ уничтожили 57 единиц техники РФ

Танки, МТЛБ, БТРы и пушки — в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил о существенных потерях врага под Купянском.

«Урожайный» вчера был день на вражескую технику: шесть танков, два БТРа, пять БМП, два МТЛБ, четыре пушки. То есть вчера серьезные потери понес враг именно в технике», — сказал Фитьо.

В целом, по его данным, ВСУ на Купянском направлении уничтожили 57 образцов военной техники РФ. При этом есть потери у россиян и в личном составе. За сутки ликвидировали 165 оккупантов.

«Мы видим, что враг использует сейчас технику активно. Есть большие расстояния между самими позициями и необходимо подвозить пехоту, чтобы организовывать штурмы. На подъезде и техника, и пехота уничтожаются. Каких-либо стратегических успехов на данном направлении российские оккупанты не получили», — отметил спикер Сухопутных войск.

Он также привел статистики вражеских атак под Купянском. За сутки их было пять. Россияне нанесли 16 авиаударов и применили девять раз дроны-камикадзе.