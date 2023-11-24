Співробітник Укренерго в Харкові працював на ворога: справу передали до суду

Слідчі Харківської обласної прокуратури домагатимуться довічного ув’язнення для 62-річного співробітника Укренерго, який працював у Харкові та передавав інформацію про енергосистему країни росіянам.

Справу енергетика передали до суду. Його звинувачують у держзраді, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. За даними прокурорів, харків’янин спілкувався зі своїм колишнім колегою, який залишився на тимчасово окупованій території Луганської області.

“Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави. Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Луганщини передавав їх представникам рф“, – повідомили подробиці прокурори.

Інформацію, яку послужливо постачав співробітник “Укренерго”, росіяни використовували під час планування ракетних атак по енергосистемі України.

Зрадника затримали у червні цього року. Як повідомляла СБУ, він очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Ворогу він повідомляв про місцезнаходження та ступінь пошкоджень ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Наразі чоловік у СІЗО, його судитимуть у Дзержинському райсуді Харкова.

“Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна”, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.