Live
  • Пт 24.11.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Сотрудник Укрэнерго в Харькове работал на врага: дело передали в суд

Общество 10:22   24.11.2023
Оксана Горун
Сотрудник Укрэнерго в Харькове работал на врага: дело передали в суд

Следователи Харьковской областной прокуратуры будут добиваться пожизненного заключения для 62-летнего сотрудника Укрэнерго, который работал в Харькове и передавал информацию об энергосистеме страны  россиянам.

Дело предателя передали в суд. Его обвиняют в госизмене, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По данным прокуроров, харьковчанин общался со своим бывшим коллегой, который остался на временно оккупированной территории Луганской области.

«Имея полный доступ к рабочей базе данных, харьковчанин передавал своему экс-коллеге информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых местах энергетического комплекса государства. После получения необходимых данных об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ житель Луганской области передавал их представителям рф», — сообщили подробности прокуроры.

Информацию, которую услужливо поставлял сотрудник «Укрэнерго», россияне использовали при планировании ракетных атак по энергосистеме Украины.

Читайте также: Харьковчанин из “Укрэнерго” сливал врагу данные об энергосистеме: его поймали

Предателя задержали в июне этого года. Как сообщала СБУ, он возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии. Врагу он сообщал о местоположении и степени повреждений ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Сейчас мужчина в СИЗО, его будут судить в Дзержинском райсуде Харькова.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
23.11.2023, 10:29
Главные новости Харькова 24.11: удар БПЛА по инфраструктуре, успехи на фронте
Главные новости Харькова 24.11: удар БПЛА по инфраструктуре, успехи на фронте
24.11.2023, 11:47
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
22.11.2023, 21:48
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
22.11.2023, 11:14
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
22.11.2023, 13:31
Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго
Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго
24.11.2023, 13:21

Новости по теме:

10:00
«Днем у меня занятия» — доцент вуза в Харькове работал на ГРУ
12:16
Наводили удары РФ по Харьковщине: юные предатели могут «сесть» пожизненно
10:00
В Харькове обнаружили очередного «Мамона»: пошел в агенты ФСБ этой весной
10:31
Полиция, суды, налоговая: где на Харьковщине больше всего коллаборантов
15:43
Полицейский с Харьковщины забрал авто коллеги, чтобы превратить в Z-мобиль

Вы читали новость: «Сотрудник Укрэнерго в Харькове работал на врага: дело передали в суд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 10:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи Харьковской областной прокуратуры будут добиваться пожизненного заключения для 62-летнего сотрудника Укрэнерго, который работал в Харькове и передавал информацию об энергосистеме страны  россиянам".