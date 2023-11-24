Сотрудник Укрэнерго в Харькове работал на врага: дело передали в суд
Следователи Харьковской областной прокуратуры будут добиваться пожизненного заключения для 62-летнего сотрудника Укрэнерго, который работал в Харькове и передавал информацию об энергосистеме страны россиянам.
Дело предателя передали в суд. Его обвиняют в госизмене, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По данным прокуроров, харьковчанин общался со своим бывшим коллегой, который остался на временно оккупированной территории Луганской области.
«Имея полный доступ к рабочей базе данных, харьковчанин передавал своему экс-коллеге информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых местах энергетического комплекса государства. После получения необходимых данных об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ житель Луганской области передавал их представителям рф», — сообщили подробности прокуроры.
Информацию, которую услужливо поставлял сотрудник «Укрэнерго», россияне использовали при планировании ракетных атак по энергосистеме Украины.
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Предателя задержали в июне этого года. Как сообщала СБУ, он возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии. Врагу он сообщал о местоположении и степени повреждений ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Сейчас мужчина в СИЗО, его будут судить в Дзержинском райсуде Харькова.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, наводчик, прокуратура, суд, Укрэнерго;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 10:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи Харьковской областной прокуратуры будут добиваться пожизненного заключения для 62-летнего сотрудника Укрэнерго, который работал в Харькове и передавал информацию об энергосистеме страны россиянам".